再主持《小岛国大发现》 郭坤耀自觉像“前辈”

再次主持《小岛国大发现》，本地男星郭坤耀感觉自己像“前辈”。

新系列《小岛国大发现》再次回归，艺人郭坤耀、杨志龙以及网红郭慧萱将继续带领观众探索及了解更多有关新加坡的大小事物。

再次主持《小岛国大发现》，郭坤耀表示感觉很不一样，“因为我主持了第一系列，感觉就像这个节目的‘前辈’，来带着两位新加入的主持人继续探索新加坡不为人知的地方。不过这也给我带来了压力，想要把这个系列做得更好。”

对于两个搭档杨志龙和郭慧萱，郭坤耀表示：“我和Ben哥（杨志龙）之前就认识了，所以一起主持的时候会比较舒服。Isabelle（郭慧萱）就让我想起主持第一系列时的我，我和Ben在讲话时，她会觉得很难有机会讲话。”

这次的主题围绕着浩大工程、监狱安全、预测天气预报等，当中最让坤耀深感震撼的是浩大工程，“环保的运作真的不容易，很多人对环保的知识不是很多。原来工作人员从回收箱回收垃圾时，还需要再分类，因为可再循环、不能再循环的垃圾都混在一起，而且数量很多，他们真的需要很多工。”

郭坤耀表示目前在拍摄两个综艺节目，之后还会参与戏剧演出。

杨志龙学会Z时代年轻人用语

杨志龙表示主持《小2》后，发现了很多新加坡不为人知的人事物，他表示最喜欢环保，因为只要把环保做好，就能让下一代有机会看到更多濒临绝种的动物。

对于搭档郭坤耀和郭慧萱，杨志龙表示：“和他们一起主持，我学到了Z时代年轻人的新用语，像是‘Slay’和‘Bussin’，而且和他们一起拍摄感觉天天都很有趣。”

杨志龙表示在拍摄当中面对最大的挑战是天气，“因为很多拍摄地点都在户外，太热不好受；下雨拍不了。”

这个节目秉持着“求知欲就是人类不断进步”的精神，杨志龙表示对大自然有求知欲，所以最近他一有空就会去露营。在露营时，让他更珍惜所有的一切，例如，空间、水、人与人之间在没有手机时的相处等。