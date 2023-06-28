拍灵异剧摔断手腕 钟琴七月中重返“昇菘”主持岗位

钟琴自5月27日起，已连续五个星期六缺席直播节目《缤纷万千在昇菘》的主持。新传媒6月初回复《联合早报》询问时说，钟琴在放假，预计6月底重返工作岗位。不过，有关“缺席的真正原因”等提问，新传媒当时没有回复。

记者当时听闻“钟琴抱恙”的说法；《新明日报》6月22日报道，有知情人士透露，钟琴是因为摔伤手臂而缺席。

一个多月没更新社交媒体IG的钟琴，星期三（28日）傍晚终于在IG发文，解画缺席节目的原因。她公开左手臂打石膏的照片，写道：“这是过去五个星期的我，嗯，我请了假，病假。万万没想到，第一次演鬼，‘身经百战’的我，竟然在拍戏的时候意外摔断手腕。因为惊魂未定，所以就没在第一时间说出来吓人。”

钟琴拍《陪你到最后》时摔断手腕。（取自艺人IG）

她继而说，手腕里放了铁片，手术顺利，正在漫长的康复道路上。她报平安说：“受伤的手，恢复状态还算理想，下个星期，就会回到工作岗位了！我将挥手告别这不如意的篇章，继续勇往前行，勇敢扮鬼！感谢大家的关心和祝福。”

《联合早报》看到钟琴的IG发文后，透过短信联系她。她证实，拍摄灵异轻松爱情喜剧《陪你到最后》时弄伤手腕。

记者问钟琴，预计几时回到《缤纷万千在昇菘》的主持岗位，她答复，预计7月15日重返节目。过去几周，《缤纷万千在昇菘》由陈楚寰代班主持。

新传媒28日中午发出，方言新剧《天公疼憨人》7月5日举行户外活动的消息，钟琴是这部剧的主要演员之一，但她不在出席艺人的名单里。钟琴告诉记者，她确定不出席活动。