《夺宝奇兵》精神依旧 变的是我的视野和胃口

夺宝奇兵：命运转盘

Indiana Jones And The Dial Of Destiny（PG13）娱乐性 ★★★／艺术性★

剧情

1944年，琼斯（Harrison Ford，哈里逊福特饰）协助同事对抗纳粹分子尤尔根佛勒（Mads Mikkelsen，马德斯米克尔森饰），并夺得半个安提基特拉机械的神秘表盘。完整的表盘能让人穿越时空回到所要的年代。25年后，教考古学的琼斯从学校退休，正准备迎接他平稳安定的生活，他的干女儿海伦娜（Phoebe Waller-Bridge，菲比沃勒布里奇饰）突然出现，要他一起去寻找一件古代遗物，这个古文明产物足以摧毁现今的和平，于是琼斯被迫再度骑上马，展开他人生的最后一次冒险。

影评

这是80岁的“福伯”哈里逊福特第五度，也是最后一次演出传奇冒险人物“印第安纳琼斯”，影片开场，他与片中的敌人米克尔森都借助电脑特效“回春”，“磨皮”后的米克尔森与福伯充满帅气。由于现在的CG技术越来越好，“磨皮”后让人眼前一亮，而回春的福伯，几乎重回他演出1981年《法柜奇兵》（Indiana Jones And The RaidersOf The Lost Ark，也译《夺宝奇兵》）时的年轻样子。

经过CG技术“磨皮”，《夺宝奇兵：命运转盘》的哈里逊福特变年轻了。（迪士尼提供）

这个冒险系列电影，陪伴了许多人成长，所以看的是“回忆”。看首集时，我还只是一名学生，没有经济能力的黄毛丫头。虽然影片在法国的拉罗谢尔、北非的突尼斯、美国夏威夷，以及英国的埃尔斯特里制片厂拍摄，但故事背景提及的埃及、考古等，充满神秘，让人好奇与向往。当年每新一集的《夺宝奇兵》推出，总期待电影会带我到哪里探险。不过随着步入社会，多年下来，摩洛哥沙哈拉沙漠、约旦佩特拉古城，甚至连埃及的鼻祖金字塔都去过了，所有后来的《夺宝奇兵》对我的吸引力不如从前。

40多年下来，影片精神不变——福伯还是非常卖命地演出高难度的动作戏，故事还是波澜起伏与充满着冒险元素，不过我的视野和胃口，已经变了。在驰骋交通工具上搏斗，《夺》的速度与惊险，怎斗得过后期的《玩命关头》（Fast & Furious）系列？

《夺宝奇兵：命运转盘》的菲比有许多惊险场面。（迪士尼提供）

所以说后来看《夺宝奇兵》，更多的是“回忆”，况且Karen Allen （凯伦阿兰）还客串演出，从早期一起出生入死的探险转变成福伯背后永远的女人，多让人有感触啊！福伯这回依旧上山下海，得为他按赞，毕竟稍微出差错，老骨头就散了。

过去四部《夺宝奇兵》由Steven Spielberg（史提芬司匹堡）执导，这次他只当执行监制，由导过《赛道狂人》（Ford V Ferrari）、《罗根》（Logan）、《金钢狼：武士之战》（The Wolverine）的James Mangold（詹姆斯曼戈尔德）所导。女主角菲比沃勒布里奇有点小坏坏，她向“钱”看，给福伯制造不少差点丢老命的麻烦。菲比五官锐利，长得高挑，她与福伯的对戏颇有默契。从开场福伯的回春后，剧情很快发展到他教学多年，要退休。年老的琼斯是愤世嫉俗的嬉皮老头，不失幽默。（英语对白附中文字幕）