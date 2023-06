《夺宝奇兵》精神依旧 变的是我的视野和胃口

夺宝奇兵:命运转盘

Indiana Jones And The Dial Of Destiny(PG13)娱乐性 ★★★/艺术性★

剧情

1944年,琼斯(Harrison Ford,哈里逊福特饰)协助同事对抗纳粹分子尤尔根佛勒(Mads Mikkelsen,马德斯米克尔森饰),并夺得半个安提基特拉机械的神秘表盘。完整的表盘能让人穿越时空回到所要的年代。25年后,教考古学的琼斯从学校退休,正准备迎接他平稳安定的生活,他的干女儿海伦娜(Phoebe Waller-Bridge,菲比沃勒布里奇饰)突然出现,要他一起去寻找一件古代遗物,这个古文明产物足以摧毁现今的和平,于是琼斯被迫再度骑上马,展开他人生的最后一次冒险。

影评

这是80岁的“福伯”哈里逊福特第五度,也是最后一次演出传奇冒险人物“印第安纳琼斯”,影片开场,他与片中的敌人米克尔森都借助电脑特效“回春”,“磨皮”后的米克尔森与福伯充满帅气。由于现在的CG技术越来越好,“磨皮”后让人眼前一亮,而回春的福伯,几乎重回他演出1981年《法柜奇兵》(Indiana Jones And The RaidersOf The Lost Ark,也译《夺宝奇兵》)时的年轻样子。

经过CG技术“磨皮”,《夺宝奇兵:命运转盘》的哈里逊福特变年轻了。(迪士尼提供)

这个冒险系列电影,陪伴了许多人成长,所以看的是“回忆”。看首集时,我还只是一名学生,没有经济能力的黄毛丫头。虽然影片在法国的拉罗谢尔、北非的突尼斯、美国夏威夷,以及英国的埃尔斯特里制片厂拍摄,但故事背景提及的埃及、考古等,充满神秘,让人好奇与向往。当年每新一集的《夺宝奇兵》推出,总期待电影会带我到哪里探险。不过随着步入社会,多年下来,摩洛哥沙哈拉沙漠、约旦佩特拉古城,甚至连埃及的鼻祖金字塔都去过了,所有后来的《夺宝奇兵》对我的吸引力不如从前。

40多年下来,影片精神不变——福伯还是非常卖命地演出高难度的动作戏,故事还是波澜起伏与充满着冒险元素,不过我的视野和胃口,已经变了。在驰骋交通工具上搏斗,《夺》的速度与惊险,怎斗得过后期的《玩命关头》(Fast & Furious)系列?

《夺宝奇兵:命运转盘》的菲比有许多惊险场面。(迪士尼提供)

所以说后来看《夺宝奇兵》,更多的是“回忆”,况且Karen Allen (凯伦阿兰)还客串演出,从早期一起出生入死的探险转变成福伯背后永远的女人,多让人有感触啊!福伯这回依旧上山下海,得为他按赞,毕竟稍微出差错,老骨头就散了。

过去四部《夺宝奇兵》由Steven Spielberg(史提芬司匹堡)执导,这次他只当执行监制,由导过《赛道狂人》(Ford V Ferrari)、《罗根》(Logan)、《金钢狼:武士之战》(The Wolverine)的James Mangold(詹姆斯曼戈尔德)所导。女主角菲比沃勒布里奇有点小坏坏,她向“钱”看,给福伯制造不少差点丢老命的麻烦。菲比五官锐利,长得高挑,她与福伯的对戏颇有默契。从开场福伯的回春后,剧情很快发展到他教学多年,要退休。年老的琼斯是愤世嫉俗的嬉皮老头,不失幽默。(英语对白附中文字幕)