上周票房

6月22日至25日票房排名:

①变形金刚:万兽崛起(Transformers: Rise Of The Beasts)

②闪电侠(The Flash)

③疯狂元素城(Elemental)

④蜘蛛侠:穿越新宇宙(Spider-Man: Across The Spider-Verse)

⑤犯罪都市3(The Round Up: No Way Out)

⑥小美人鱼(The Little Mermaid)

⑦Polis Evo(马来电影)

⑧玩命关头X(Fast X)

⑨银河护卫队3(Guardians of the Galaxy Vol. 3)

⑩怪物(Monster)