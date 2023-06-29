金宣虎招牌笑容让人头皮发麻

贵公子



The Childe（NC16）



娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：拳击手马可（姜泰柱饰）在菲律宾各个非法拳击场比赛，赚钱筹集母亲的手术费。某天，一群韩国人出现在马可的家里并告诉他，其生父时日无多，希望他立即回韩国。马可决定见一见素未谋面的生父，未料在旅途中被神秘男子（金宣虎饰）等各路人马追击，无辜地卷入疯狂的厮杀中。

短评：电影由韩片《新世界》《魔女》系列导演朴勋政执导，是主角金宣虎的银幕处女作，也是他经历情事风波后的回归之作。金宣虎有一对招牌酒窝，他在片中诠释杀人不眨眼、不按牌理出牌的反派，善用了那对酒窝呈现让人头皮发麻的诡异笑容。过去在电视剧里当暖男的他，转型转得挺成功。另一主演姜泰柱饰演“Kopino”（菲韩混血弃儿），戏味不错。其他演员包括金刚于和高雅罗。

打打杀杀的情节中，蕴含许多黑色幽默。情节铺陈得不错，中、后段的节奏一鼓作气，但前段稍嫌拖拉。片末的彩蛋是神来之笔，趣味十足。（韩语对白，附中英字幕）

变身少女露比

Ruby Gillman，Teenage Kraken（PG13）



娱乐性★★★／艺术性★

《变身少女露比》的露比（右）与霸气的祖母有暖心逗趣的互动。（联邦影业提供）

故事：善良体贴的16岁少女露比吉尔曼（Lana Condor，拉娜康多配音）想要融入海岸高中的生活，但同学都对她视而不见。露比的母亲严禁女儿去海边，更不准让她下水游泳。 有一天，露比瞒着母亲到海边见她暗恋的滑板少年康纳，康纳竟掉进海里，露比下水救他，却惊觉自己竟是海怪女王战士的直系后代，而她得捍卫这个世界和海洋的和平。

短评：动作喜剧动画片，由曾凭《古鲁家族》（The Croods）入围奥斯卡最佳动画片的Kirk DeMicco （柯克德米科）与参与《魔发精灵唱游世界》（Trolls World Tour）美术的 Faryn Pearl（法琳珍珠）联导。故事天马行空，暖心又搞笑。角色性格鲜明，露比腼腆害羞，她的母亲是虎妈，而海里的祖母则霸气，露比的新同学美人鱼则很狡诈。（英语对白，附中文字幕）

杀戮罗曼史

Killing Romance（PG13）



娱乐性★★★／艺术性★☆

李善均（左）和李荷妮在《杀戮罗曼史》扮演一对夫妻。（黄金戏院提供）

故事：顶级女星黄如来（李荷妮饰）因蹩脚演技而沦落为国民笑柄。深受打击的她去太平洋岛屿散心，在当地邂逅富豪乔纳森（李善均饰）并坠入爱河，婚后退出演艺圈。乔纳森非常强势，如来逐渐失去自我，直至遇到粉丝范宇（孔明饰）。如来和范宇竟异想天开，计划杀死乔纳森！

短评：韩国导演李元硕执导的黑色喜剧片，融合音乐剧元素。以“说故事”的方式展开剧情，风格偏向暗黑系现代童话故事。李荷妮将孤立无助的女星角色诠释得到位，但李善均的表现更亮眼。他的暴君角色，自恋又自负，疯疯癫癫的，角色让人又爱又恨。这部片有新鲜感，不过，如果时长削减半小时左右，故事再紧凑一些，那就会更理想。（韩语对白，附中英字幕）

子弹就是上帝

God Is a Bullet（M18）



娱乐性★★☆／艺术性★☆

《子弹就是上帝》的瓦尔道（右）与麦卡梦露携手要杀入邪教组织。（邵氏机构提供）

故事：侦探鲍勃（Nikolaj Coster-Waldau，尼可拉·科斯特-瓦尔道饰）发现他的前妻被谋杀，女儿被邪教组织绑架了。鲍勃在凯丝（Maika Monroe，麦卡梦露饰）与摆渡人（Jamie Foxx，杰米福克斯饰）的协助下，要救出女儿。凯丝曾受到邪教组织的迫害，也是从该组织虎口生存的唯一女性受害者，她杀进邪教组织后，心中另有计划。

短评：丹麦熟男瓦尔道曾演出《权力的游戏》（Game of Thrones）与《沉默杀机》（The Silencing）等影视作品，这回要救爱女，勇气不逊于《即刻救援》（Taken）里的“地表最强”老爸Liam Neeson（利安尼逊），动作戏也落力演出，可是片子太冗长，缺乏一气呵成。麦卡梦露片中叛逆大胆，完全与她在《心动》（After Everything）的拘谨女孩有天渊之别。杰米福克斯戏份少，倒是身上的白斑很抢眼。（英语对白，不附中文字幕）