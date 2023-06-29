大咖开唱齐加场 新加坡变“SING加坡”

歌神张学友的新加坡“张学友 60+巡回演唱会”破天荒卖出九场共7万2000张门票，主办单位6月27日宣布再加8月3和4日两场。大牌来开唱，演唱会场次一加再加。从现在到明年3月，至少有35名歌手和组合会在本地开唱，新加坡变“SING加坡”！

张学友的新加坡演唱会两次加场至11场，破纪录成为在本地演唱会场次最多的歌手。最早公布7月14至16日和21至23日的六场演唱会同时开票，共4万8000张门票四小时售罄。5月3日开卖三场加演场，2万4000张门票在三小时内被抢光。歌神演唱会供不应求，最新的8月3和4日两场，相信会再掀抢票热潮。

除了歌神，其他亚洲歌手2023年在本地举办的演唱会也都是火速售光门票。单是已完成演出的郭富城、伍佰、Blackpink和BTS成员Suga，就售出超过14万张门票。

台湾天后张惠妹继2017年之后，将于7月8日在室内体育馆开唱。约8000张门票售罄后宣布7月7日加一场，一样销售一空。

英国天团Coldplay（酷玩乐团）定于2024年1月23、24、26和27日在国家体育场举行四场演唱会。超过20万张门票一天内售罄，创下本地单日销售量最高的演唱会纪录。乐团之后再加30和31日两场，一样在一天内卖光。

美国天后Taylor Swift（泰勒丝）原本宣布2024年3月2日至4日在国家体育场连唱三晚，门票预计7月7日公开发售。新加坡是这场巡回演唱会东南亚唯一一站，也是继日本东京之后亚洲的第二站。由于反应太热烈，首三场的门票还未公开发售，主办单位已宣布再加3月7至9日三场演出，估计约30万张门票将被一扫而空。

Coldplay将在2024年1月于国家体育场开六场演唱会。（Anna Lee Media提供）

交通治安佳 狮城是音乐枢纽

新加坡演唱会为什么那么热销？主办张学友演唱会的飞凡娱乐（UnUsUal Entertainment）市场销售副总监许善君回复《联合早报》询问时说，除了后疫情的“压抑需求”强劲释放外，大咖歌手也是助长演唱会卖气的一大原因。

今年5月在国家体育场举办Blackpink演唱会的Live Nation，也负责2024年1月的六场酷玩乐团演唱会。公司的亚太区巡演总裁Dennis Argenzia告诉本报，除了本地歌迷，演唱会约一到四成的购票者是专程从外地飞来，其中多数来自东南亚。

Dennis Argenzia说，公司自2013年开始在新加坡运作以来，一直积极促进各类国际与本地艺人在新加坡演出。他认为新加坡拥有便利交通和完善的基础设施，加上是多元社会，因此沟通方便，是吸引艺人来办演唱会，以及海外歌迷飞来本地看演唱会的主要原因。

许善君异口同声说，新加坡是亚洲国际交通的枢纽，境内交通和语言方便，也以良好治安与高效闻名，因此一直是亚洲的音乐中心。

谋利者新花样 投机取巧

新加坡的演唱会一票难求，谋利者伺机从中渔利，除了以高价售黄牛票，近日还出现出售排队号码的新招。

谋利者出售Coldplay演唱会购票的排队号码。（Carousell网页载图）

酷玩乐团的首四场演出于6月19日开票，约20万张门票吸引超过100万人在线上虚拟排队。有人投机取巧，在电商平台Carousell售出自己的排队号码。

新加坡演唱会主办商一再呼吁公众勿从非官方售票处或向他人购买门票。许善君补充说，飞凡娱乐通过限制每个买家的购票数量，以及在演出一个月前才发出电子门票的措施，进一步预防黄牛党。