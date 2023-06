奥斯卡新增398名新会员 陈哲艺加入任评委

奧斯卡的主办单位美国影艺学院(AMPAS)每年都会公布新增会员名单,最新的名单在本地时间6月29日揭晓。今年新增398名新会员,新加坡导演陈哲艺入列。

陈哲艺告诉《联合早报》:“今天(29日)早上打开电邮的惊喜。看到今年被邀请加入的导演,都是很杰出并欣赏的同仁,就更加与有荣焉。”他开心地说:“下一届可以投票选出奥斯卡奖得主了!”

名单中不乏熟悉的华人影星,包括古天乐和张震。凭《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)勇夺奥斯卡最佳男配角奖的关继威、《天马行空》美籍华裔女星许玮伦、日本女星安藤樱(Sakura Ando)、韩国男星朴海日(Park Hae-il)等演员也在名单中。

勇夺奥斯卡最佳男配角奖的关继威也在名单中。(互联网)

导演方面,除了陈哲艺,还有《天马行空》的“双丹尼尔”导演Dan Kwan(丹尼尔关)和Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)、日本名导岩井俊二(Shunji Iwai)等。甚少演戏的美国乐坛天后Taylor Swift(泰勒丝)也是新会员之一。

每年的奥斯卡新会员由其他会员推荐,或由美国影艺学院主动邀请。入选的会员均有投票权。陈哲艺并非第一个“入会”的新加坡人,本地演员黄经汉和导演陈彬彬在2018年入列。