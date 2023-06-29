奥斯卡新增398名新会员 陈哲艺加入任评委

奧斯卡的主办单位美国影艺学院（AMPAS）每年都会公布新增会员名单，最新的名单在本地时间6月29日揭晓。今年新增398名新会员，新加坡导演陈哲艺入列。

陈哲艺告诉《联合早报》：“今天（29日）早上打开电邮的惊喜。看到今年被邀请加入的导演，都是很杰出并欣赏的同仁，就更加与有荣焉。”他开心地说：“下一届可以投票选出奥斯卡奖得主了！”

名单中不乏熟悉的华人影星，包括古天乐和张震。凭《天马行空》（Everything Everywhere All at Once）勇夺奥斯卡最佳男配角奖的关继威、《天马行空》美籍华裔女星许玮伦、日本女星安藤樱（Sakura Ando）、韩国男星朴海日（Park Hae-il）等演员也在名单中。

勇夺奥斯卡最佳男配角奖的关继威也在名单中。（互联网）

导演方面，除了陈哲艺，还有《天马行空》的“双丹尼尔”导演Dan Kwan（丹尼尔关）和Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）、日本名导岩井俊二（Shunji Iwai）等。甚少演戏的美国乐坛天后Taylor Swift（泰勒丝）也是新会员之一。

每年的奥斯卡新会员由其他会员推荐，或由美国影艺学院主动邀请。入选的会员均有投票权。陈哲艺并非第一个“入会”的新加坡人，本地演员黄经汉和导演陈彬彬在2018年入列。