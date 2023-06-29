零容忍性骚扰 郭书瑶：我胆大必反击

绝不成为#MeToo下手的对象，瑶瑶郭书瑶放话：我胆子大，必定反击！

#MeToo情色风暴先后席卷台湾政坛与演艺圈，趁着瑶瑶接拍新加坡电影《流氓驱魔师》采访她，问起演艺圈性骚事件，小妮子昨午以“这些日子MeToo新闻太多，没细看”，无意评论深陷情色风暴的圈内艺人。

不过，她不讳言：“在这圈子多少会碰到（性骚扰），如果只是语言间调侃，我会用比较幽默的方式化解（不适感），但肢体触碰绝对无法忍耐，我胆子大，一发现不对劲，必定反击来保护自己（人身安全）！”

瑶瑶从小受到父亲嘱咐，提醒她“女生不要让人觉得太好欺负”，所以小时候的她还会跟男生干架；“人家要欺负我？我不‘欺负’人就算不错了。”瑶瑶霸气放话。

说话语气大喇喇的她鼓励身在演艺圈的姐妹别太柔弱，要凶悍一点，至少学会自保。

见男主角照片 笑言像在选妃子

此趟拍新加坡电影，是为《流》片剧本打动而“破戒”，小妮子有“夏天不拍戏”的戒条，原因就是“太热了”，她披露视讯接洽的趣事：“我问起男主角是谁，导演居然给我看宗子杰的照片，还说‘看你喜不喜欢’？让我感觉自己好像在选妃子！”

提起《流》片导演宗子杰，瑶瑶赞子杰“蛮有趣的，跟我想象中27岁的男生很不同，他很成熟、贴心，拍戏非常认真，我因活动间中飞回台湾，他都抽出时间跟我讨论剧本，建议哪个地方必须加强，来拍戏之前两三个星期，他加我IG，上公司开会时，子杰也会传短讯叮咛‘公司的冷气较冷，记得带外套’，很暖的男生。”

拍戏无尺度

瑶瑶看过新加坡电影吗？她点名《小孩不笨》系列，本地艺人她较熟悉李铭顺，多年前在《征婚启事》曾结戏缘。

比较新台电影，瑶瑶表示：“市面上的台湾电影多偏推理、惊悚或是鬼片，新加坡似乎特别喜欢拍喜剧，即使是励志片也会带上喜剧节奏。”

瑶瑶在《流》中当上一名“漂洋过海”的妓女，造型就是一个长发辣妹，她提出自己的担忧：“之前还担心新台两地有文化上的差异，说话口音有差别，会不会让人难入戏？但剧情说我是被‘骗’过来的，那就完全化解了问题。”

问起片酬，她淡然表示“很合理”，拍电影对瑶瑶而言“无尺度，要看剧本、团队”。

说到“驱魔”，瑶瑶虽非灵异体质，但她曾听说，自己拍《通灵少女》时某天半夜摄影机频频出现故障，拍摄秒断，后找来“沟通师”对接阿飘，方知对方不满声响“打扰”。

瑶瑶目前人在槟城，导演与子杰带她去吃黑刺榴梿，让她很开心：“但不敢多吃，怕上火长痘痘。”