范玮琪力挺黑人：丈夫是一个正直的人

（台北讯）陈建州（黑人）卷入性骚扰风波，他的妻子范玮琪（范范）选择支持另一半，29日在社交媒体发声力挺丈夫。她说：“我深深相信丈夫是个正直的人，身正不怕影子斜。我爱的我丈夫，我会用全力守护我的家庭。”

范范强调过去两天没有神隐，“我和平常的作息一样在家带飞翔（双胞胎儿子）。回溯怀孕时期的事，我可以很清楚地说，从知道怀孕双胞胎开始，我每时每刻都待在家里安胎，直到后来破羊水那一天送医生产。”

范范说，她在怀孕期间只出过五次门，每次外出，黑人全程陪伴。此言似针对“微风女神”郭源元28日的千字脸书发文中，提到自己曾遭黑人两次性骚，第二次在范玮琪的孕期一事。

郭源元在千字文中称，被黑人带回家并把她丢上床，说了“这张床不可以”后，又将她抱到另外一个房间。对此，范范说：“来过我旧家的人都知道，我家只有一张床，没有所谓的另外一张床。而且范妈和黑妈就住旧家楼下，每天随时轮番来家里照顾我。”

此外，继《我爱黑涩会》节目班底大牙（周宜霈）、郭源元指控曾遭黑人伸魔爪后，曾是黑涩会美眉的“DJ Swallow”妖娇也站出来告发黑人，声称黑人曾打电话要她到酒店房间聊天，她到场后才发现是跟黑人一对一独处。妖娇说，黑人当时还笑说“床那么大，可以睡这里”，充满暗示意味。她不断推说要回家，最后顺利脱身。

吴慷仁被影射为劈腿乱搞的“W姓演员”

脸书页面“靠背影视2.0”6月28日发布匿名网民的文章。文中指控，W姓的大咖男演员已有女友，却乱搞男女关系。文中提到的“W男星”特征为“实力派演员”、“非常努力的印象，总是演一些律师、检察官等等正义角色”、“身材好，还有一点艺术家的忧郁气质”，也指出，“W男星”身边有一个代言不少广告、经常公开放闪的女友。

吴慷仁被影射为“W姓大咖男演员”。（互联网）

消息一出引起外界猜测。按照贴文中提到的特征，有网民猜测是吴慷仁。有粉丝跑到吴慷仁的脸书留言“真心希望不是你”“我相信你”“千万要撑住啊”等。吴慷仁29日低调以三字“不担心”回应网民的关心，还附上一个笑脸。

吴慷仁29日下午2时许在脸书发文说：“前阵子进行拍摄工作，编剧给了我一句台词叫‘我梦见’，我满头问号问他，这要表达什么？饰演的角色没有做梦吧？他说时下很流行，然后解释给我听。当时大概理解，嗯，但现在更能够懂得其中的含意了。原来那么好用，但还是要好好过生活。”似乎话中有话。他在文末标注“这个世界很美丽”“深呼吸没事没深呼吸”“女还男”“算了性别平等”等。

网红决定正式提告Nono

另外，日前指控遭Nono（陈宣裕）性骚扰的网红“小红老师”，29日在脸书揭发Nono恶行，并附上20多个被害人惨遭狼爪的记录。小红老师说：“不管结果如何，撕开犯罪者的假面具，揭开事实真相，是我们对曾经弱小无助的自己伸出的一个温暖的拥抱。”她计划30日下午1时到台北地检按铃申告。