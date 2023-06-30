残酷的实习生

Cold Blooded Intern

Viu 6月30日上线，每逢星期二更新

主演：罗美兰、严智媛。这是两名演技派在2013年合作电影《素媛：为爱重生》之后，相隔近10年再合作。剧情描述当了七年家庭主妇的高海拉（罗美兰饰），硬着头皮以实习生身份重回职场，由于性格乐观，好奇心重又爱管闲事，因此经常闯祸。严智媛则饰演干练、冷漠的高层崔智媛，为了在职场上生存，可以不惜一切代价。

《绝世网红》讲述网红世界背后的致命暗流。朴圭瑛饰演一夜爆红的网红。（Netflix图）

绝世网红

Celebrity

Netflix 6月30日上线

主演：朴珪瑛、姜敏赫、李清娥、李东健、全孝盛。“我被杀了，凶手是我的粉丝！”剧情讲述素人徐雅莉（朴圭瑛饰）在网红界一夜爆红，尝到了人生逆转的滋味，但在这个浮华光鲜的网红世界，致命的后果却在等待着她。本剧由“Mother”《恶之花》的金哲圭导演执导，《华政》《獬豸》的编剧金利映执笔。

在最终季，当上中情局代理副局长的杰克莱恩面临前所未有的考验。（Prime Video图）

杰克莱恩 第四季

Tom Clancy’s Jack Ryan S4

Prime Video 6月30日上线

根据Tom Clancy笔下著名的中情局（CIA）英雄形象改编。来到最终季，Jack Ryan（杰克莱恩，John Krasinski饰）当上中情局代理副局长，受命揪出内部贪腐情事。随着深入的调查，他发现贩毒集团与恐怖组织勾结，继而查出威胁着国家安全的一场阴谋行动。杰克捍卫制度的信心面临前所未有的考验。其他演员有：Wendell Pierce及Michael Kelly等。