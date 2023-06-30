演妓女挑战激情戏 曾晓晴“豁出去”

白薇秀主演的2019年英语剧《最后的夫人》（Last Madame）曾在釜山影展“亚洲内容大奖”打败韩剧《爱的迫降》《山茶花开时》《尸战朝鲜2》，和台湾剧《想见你》等荣获最佳亚洲剧集奖。《最后的夫人》前传《夜樱》（Sisters of the Night）将于7月13日在mewatch推出，故事背景设定在新加坡1920年代，主要演员包括曾晓晴、张哲通，芳榕，以及演过《人生无所畏》《志在四方》等本地剧的日籍演员福地佑介等。《夜樱》宛如“青春版”的《最后的夫人》，因曾晓晴和芳榕分别诠释年轻版的“阿玉”黄嫊方和“凤兰”白薇秀。

曾晓晴饰演日籍妓女“Nozomi”，她受访时说：“我入行以来，都是参与8频道的剧集和主持，以华语为主，这是我第一次以英语拍剧，在准备和念台词方面，都要让自己习惯用英语。”她也提到，人物造型精心打造，光是定装就需要四天，《夜樱》的工作时长也更长，“这个年代剧的拍摄具有电影感，灯光、氛围和拍摄角度都很讲究，所以拍摄时间比起以往更长一些。加上妆发、服装的准备时间也更久，对我的体力有一定的挑战。”

曾晓晴在剧中有激情戏，这是她自“才华2019”入行以来最大的演出尺度。她笑说，为了让自己更上镜，爱美食的她特意减重四公斤，“虽然还有一些肉肉的，但我在短时间内尽力啦，而且有一点肉肉的比较可爱？自己讲的，哈哈！”

她说，拍摄亲密戏前得跟导演、摄影师、搭档做了大量的沟通，“关于Karayuki（日本海外娼妓）的生活，我看了纪录片和以前的电影。在拍摄之前，导演给我们一些参考片段，自己也做足心理准备。‘豁出去’这三个字，是我接了这部戏后的心态。”

白薇秀和黄炯耀、周家汉在《最后的夫人》中有非常大胆的激情戏，曾晓晴的演出尺度，更胜前辈们？她说：“毕竟剧情不同，我们的感觉不太一样，但的确可以期待一下。”

谈到和服造型，曾晓晴说，她过去在日本旅游时穿过和服，但跟拍戏穿和服是两码事。正式入镜前，她在服装部人员的协助下，用了两小时把和服穿好，“和服加内衬一共有三层，腰带一定要绑得很紧，所以我们穿和服的时候，吃东西会变得很困难。”她也说，穿上和服坐下时，腰部一定得挺直，完成十多个小时的拍摄后，肯定腰酸背痛。

张哲通献出三个“第一次”

张哲通饰演的“阿涛”是一个喝过洋墨水的富二代，原本很有抱负和理想，后来渐渐黑化。他为《夜樱》献出三个“第一次”：第一次拍年代剧、第一次刻画反派以及第一次挑战激情戏。

张哲通说，拍年代剧是新鲜的尝试。以对白为例，他必须用1920年代的正统英语念对白，坦言：“不像现在讲英语的方式，所以有时觉得对白怪，但我相信编剧，就照着剧组的要求念。”

张哲通（左）和芳榕的对手戏多。（沃土影视制作提供）

反派演出涉及剧透，他不得多谈。至于激情戏，他说：“安全措施做得很足，我们首先跟导演彩排，商量怎么拍的同时，也了解（拍激情戏的）保护措施，男女演员都要懂得怎么保护和照顾自己。第一次拍这类戏码，多少会紧张，接受了自己要挑战这类戏时，又做足功课后，就不会太紧张。”

《最后的夫人》口碑不俗，囊获不少亚洲区奖项，前传由年轻演员接下口碑重担，张哲通怎么看？他说：“我相信不只是演员，连导演、制作组，监制也有这方面的压力。希望《夜樱》不亚于上一部。”他已看了前两集的戏，对作品有信心。

主演中，谁的突破最大？他觉得，当属“才华战友”曾晓晴，“她的角色有很大的发挥空间，大家看了这部剧，一定会留意到晓晴。”

打造日式妓院的“气味”

剧中其中一个古色古香的场景是新加坡日式妓院。曾晓晴告诉记者，她在片场有“穿越”的感觉。

《夜樱》的艺术总监是毅房，他在场景美术方面有12年的经验，作品包括本地剧《猪仔馆人家》《正义武馆》和Netflix剧集《彼岸之嫁》。

《夜樱》的日式妓院场景飘荡浓浓东瀛味。（新传媒提供）

沃土影视制作在海军部工业区租了一间办公室，打造日式妓院。毅房说，难度在于，剧组必须从原有的办公室空间和格局，打造妓院的走廊、房间，“戏里的妓院有两层楼，但我们租的地方只有一层楼，所以得利用不同的角度，细节调整，‘变’出两层楼。”

场景的木结构、画卷、榻榻米等，飘荡着浓浓的东瀛味。毅房说，日籍演员福地佑介一踏进片场就告诉副导，场里的“香气”让他想起家乡。

妓院片场也飘荡檀香，轻烟缕缕，画面加分。毅房说，他们试了很多种檀香后，才终于找到合适，又不因味道过重，而影响演员表现的檀香，“妓院里有性爱场面，檀香能缓解演员的紧张，助他们情绪放松，是意外的收获。”