被指助T.O.P加入《鱿鱼游戏2》 李政宰公司严正否认

（首尔讯）Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）星期四（6月29日）公布第二波演员阵容，BIGBANG前成员T.O.P（崔胜铉）出现在名单中，引起争议，因为T.O.P曾染毒。T.O.P.在2017年因吸食大麻，被判处有期徒刑10个月，缓刑2年，罚款1万2000韩元（12新元）。

韩媒“Dispatch”揭露T.O.P跟李政宰的好交情，称T.O.P的加盟与李政宰强大的影响力有关，指是李政宰把T.O.P“乔进”第2季演员名单。

报道指出，李政宰与T.O.P交情匪浅，宛如亲兄弟。2014年李政宰与千金女友林世玲在首尔汉南洞约会，地点就在T.O.P的高级豪宅。李政宰和T.O.P也一起参加香港的艺术博览会，也在林世玲的餐馆喝酒。报道指李政宰过去多次出面帮T.O.P乔戏约，但都没有成功，这次终于乔到，可见Netflix也不敢忽视李政宰的要求。

“Dispatch”质疑Netflix搞双标，在未定罪之前，将刘亚仁踢出《地狱公使2》，在金赛纶爆出酒驾之后，将她《猎犬》的戏份做剪辑，《鱿鱼游戏2》却接受一个毒品前科犯。“Dispatch”致电询问选角理由，Netflix未正面回应。

李政宰的公司则严正否认李政宰参与选角一事。“作品的选角是导演和制作公司的权利，李政宰深知《鱿鱼游戏2》受到很多演员的关注，比谁都清楚他们为了能参与演出，努力通过试镜而被选上，李政宰与《鱿鱼游戏2》选角有关的报道并非事实。”

“OSEN”访问到李政宰的朋友，该名友人帮李政宰喊冤：“两人（李政宰和T.O.P）实际上已经有好几年没有互动，也没有联络，说他（李政宰）跟《鱿鱼游戏2》选角有关，根本是不像话的谣言，绝非事实。”