受害女子达25人 小红老师正式提告Nono

（台北讯）网红“小红老师”爆出艺人Nono（本名陈宣裕）性骚、性侵，被害女子超过20人，她星期五（6月30日）正式到台北地检署提告，指自己当初被Nono染指过程有目击证人，她将对Nono提告性侵未遂和强制猥亵。

小红老师说目前为止，受害者已增至25人，先由她出面提告，她会把其他被害人的资料交给检察官，之后被害人会个别再提告Nono性骚扰、性侵、性侵未遂、强制猥亵、性侵未成年少女等罪名。

小红老师痛批Nono没有想要承认自己做的事，她们只是想要一个道歉，有受害者告诉她，“他真的太可恶，我们能不能送他去关，让他不要再出现。”

对于自己的受害证据是什么，小红老师说其实是有人看到，但有些事在媒体上不能讲太多，她会告诉检察官。她说这名目击她受害的证人，和她已13年没联络，看到她出面控诉的记者会后打电话给她，告诉她：“我没想到你忍这么久，我也没想到你这么勇敢，你准备好了吗？”

小红老师正式到台北地检署提告。（互联网）

Nono起初被小红老师指控摸胸时，透过经纪人回应，“对这个人完全没有印象，看脸书根本不认识”，小红老师随后爆出不只她受害，有人惨遭拖到残障厕所性侵，Nono在21日宣布“本人即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省”，却持续神隐。

小红老师等了一周，等不到道歉，星期四（6月29日）再现身公布Nono性侵20女的懒人包，贴出20女向她私讯控诉被Nono性骚、性侵的短信，整理出Nono对每名受害人伸狼爪的犯罪情节和时间点，其中年纪最小的受害人只有15岁。

对于小红老师提告，Nono经纪人回应：“那就交由司法调查。”