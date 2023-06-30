金曲奖四大亮点 蔡健雅林俊杰A-Lin飙歌

本地金曲歌后蔡健雅演唱疗伤情歌，歌王林俊杰向恩师林秋离致敬。

《第34届台湾金曲奖》星期六（7月1日）晚在台北小巨蛋隆重登场，而“星光大道”则在傍晚5时展开，表演嘉宾更是爆点满满，包括蔡健雅、林俊杰、A-Lin和日本乐团King Gnu等，本届主持人是上届的表演嘉宾韦礼安。

颁奖典礼四大亮点，让你守候在电视前追看：

蔡健雅演唱疗伤情歌

蔡健雅今年以表演嘉宾重回金曲奖舞台，演唱自己的疗伤情歌。（互联网）

打破“天后”张惠妹纪录，成为金曲奖史上第一位四度获得金曲歌后肯定的蔡健雅，去年在金曲奖风光摘下四项大奖，今年以表演嘉宾重回金曲奖舞台，她将会演唱自己的疗伤情歌。

林俊杰A-Lin为特别贡献奖得主献唱

本地金曲歌王林俊杰和A-Lin受邀为获颁特别贡献奖已故著名音乐人林秋离和欧阳菲菲的演出嘉宾，林俊杰将带来《听梦、追梦，唱梦》的故事，向恩师、已故音乐人林秋离致敬。A-Lin将演绎多首欧阳菲菲的经典歌曲致敬。

A-Lin将演绎多首欧阳菲菲的经典歌曲。（互联网）

欧阳菲菲 林秋离获颁特别贡献奖

现年73岁的欧阳菲菲是华语歌坛偶像巨星，成名曲包括《热情的沙漠》，这也是她演艺生涯中的第一座金曲奖。

林秋离是台湾知名作词家及制作人，曾任台湾海蝶音乐董事长，更是发掘林俊杰、阿杜的幕后推手，写过黄莺莺《哭砂》、张惠妹《听海》、林俊杰《江南》及《不为谁而作的歌》等金曲，去年12月病逝，享寿62岁。

歌王歌后大比拼

金曲奖的歌王歌后之争，堪称“死亡之战”。入围最佳华语女歌手的包括徐佳莹、洪珮瑜、郁可唯、A-Lin、戴佩妮以及刘柏辛，华语男歌手方面则有MC HotDog 热狗、熊仔、吴青峰、HUSH、鹤 The Crane 以及赵雷。

《第34届金曲奖》星光大道星期六下午4时50分开始；颁奖典礼晚上7时，Hub都会台（星和娱乐111频道 / 825频道）现场直播。