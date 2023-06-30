遭女网民控性侵 汪建民愿意对峙

（台北讯）有女网民发文控诉八年前被汪建民两次性侵，汪建民出面接受《联合报》独家专访，他说：“我保证从未伤害过任何女子，如果她愿意，我们约公开场合，或赴警局对质都行，否则这件事永远没有答案。”

女网民说她3月时曾经发文泪诉此事，只是当时承受不住压力于是删文，不过看着MeToo风波一个一个受害者站出来，她感同身受，因此再度发声。

她描述自己当年19岁，用交友应用认识当时47岁的汪建民，互换联系后相约，第一次被他载到山上，遭抚摸和强吻。一个星期后，对方说要为上一次的事道歉，并称下戏想洗澡，叫她到他投宿的汽车旅馆房间等待，没想到被对方一把拉起推到床上性侵。

女网民写道：“八年了，我没忘记这些，依然服用身心科的药，看到他上节目或拍的戏都会反胃想吐。”

汪建民本想报案

汪建民受访时说：“我的记忆力没有糟到这样，在我脑海中，她叙说的故事我一点印象也没有。我可以斩钉截铁地说，我从来不曾在女方不允许的状况下侵犯对方，如果我曾经对她做过那些事，我一定承认，也坦然面对，否则坚决说没有，最后反而会给自己难看。”

他认为不管哪一种方式，约公开场合，或到警局见，他都愿意配合对质或接受调查，因为对方的发文是很严重的指控，说的内容都是违法的。“我本想直接报案，让警方介入，但她如果愿意出面，其他形式我都接受，不能让事件不了了之，或最后沦为各说各话。”

汪建民也说他没用过交友应用，八年前他单身，如今有了交往五年的女友，新闻出来时女友问过他，他也坦然交代。