娱乐吃瓜：涉一夜情堕胎案 蔡徐坤背后有个当后盾的妈妈

6月26日，中国知名狗仔“推理君江小宴”曝出在2021年5月20日，蔡徐坤与一名大他九岁的C姓女子一夜情并且导致该女子怀孕，蔡徐坤母亲要求施行堕胎手术。消息一出后，有关蔡徐坤的新闻立刻登上了热搜，一连爆了五条热搜词条。据狗仔转述，蔡徐坤方回应“不知情”，便挂断了电话。

儿子国外开唱母亲国内“开战”

推理君江小宴在直播中详细透露，称两人发生关系一个月后，C女士发现怀孕，蔡徐坤要求她打掉。狗仔在直播中晒出了C女士堕胎的住院病历记录单，2021年7月5日，C女士独自去医院做了无痛人流手术。狗仔继而指出，蔡徐坤母亲得知此事后，怀疑C女士是故意设局想要敲诈自己儿子，一边让工作人员联系C女士赔偿，一边让私家侦探跟踪C女士，在其家门口非法安装针孔摄像头，想确认对方有没有其他交往对象。

狗仔曝光C女士手持与蔡徐坤方的和解书。（视频截图）

随后疑似蔡徐坤工作人员徐某与C女士聊堕胎事情的录音曝光，内容主要是蔡妈妈与C女士谈论堕胎以及赔偿事宜。C女士要求约100万新元的封口费，但蔡妈妈只同意给十分之一。C女士发现被私家侦探跟踪后立刻报警，警方也传唤了所有相关人士。眼看着事情闹到警局后就要严重起来，结局却是C女士出示不追究任何人刑事责任的谅解书的照片曝光，双方和解，原本被拘的私家侦探据说也被警方释放。

有网民称，蔡徐坤一直以单身、专一的面目示人，这次一夜情事件揭下了他的面具，还让人发现他24岁了，似乎性格还未独立。​事情发生后，他专心在泰国开演唱会，其他“查案和打仗”的事情全交给妈妈处理。

妈妈对儿子的保护力

另外，事件中备受关注的就是蔡妈妈。有网民认为，蔡妈妈若如传闻所说，找私家侦探装摄像头，那就似乎具备多虑思维，展现一个妈妈的保护力，但被私家侦探的非法行为牵连，惊动警方。如果儿子真的涉嫌原本只是“一夜情堕胎”的不道德事件，却上升到触法层面，也容易让蔡翻车。

蔡徐坤（中）当年参加综艺，妈妈（右一）惊喜探班。（视频截图）

据了解，自从蔡徐坤出道以来，蔡妈妈就一直伴随儿子左右，为他处理工作和生活上的所有事情。也有人称她是比任何人都忠实的蔡徐坤粉丝，更是蔡徐坤最坚实的后盾。

身为儿子的最得力助手，又是最亲密家人，蔡妈妈也是镜头常客。有网友扒出视频，原来早年蔡徐坤录制综艺节目时，蔡妈妈被拍到去探儿子班，被媒体形容为漂亮大方、打扮时尚、没有岁月痕迹。

视频和录音中的蔡妈妈

在一个节目视频中，蔡妈妈在和儿子与一群偶像实习生的一次聚会中，在大伙儿起哄下，大方站出来热舞，扭动腰肢，让全场情绪高涨，也让儿子害羞地捂脸不敢直视。舞蹈员出身的妈妈，其爽朗个性在此表露无遗。

以舞艺闻名的蔡徐坤，曾说小时候看妈妈跳民间舞长大，饱受熏染，产生对舞台的痴迷。他13岁接受央视主持人访问，14岁起上湖南卫视综艺和戏剧，后来到美国学习音乐，可以说都是在一步步跟着妈妈的影响前进。

网上曾流传一段被曝的录音，其中蔡妈妈疑似提到粉丝爱蔡徐坤，如同舔他的脚趾头，像奴隶一样都是心甘情愿的。这句话大概要表达粉丝对偶像的支持，但如她自己所说，比喻不太恰当，也引起了争议。

争议声中悄然增粉

尽管蔡徐坤方不回应这次的桃色风波，但是其社媒评论区却被一片讨伐声占据了。据说还有不少粉丝脱粉回踩，到二手平台抛售蔡徐坤的周边产品。具指标性的代言合约方面，也传出有些品牌开始了撤掉相关广告牌的动作，不过还未闻有任何品牌发解约声明。

蔡徐坤的危机是否已经过去？（互联网）

另一方面，也有人发现微博粉丝将近4000万的蔡徐坤，在争议声中，粉丝不减反增，多了20多万人关注他的一举一动。或许新增粉丝只是要看热闹，但在数据上，却维持住蔡徐坤的顶流地位，要说他塌房或许还早了。

接下来，公司又或者蔡妈妈会有什么策略，帮助儿子渡过这次的危机呢？