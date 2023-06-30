铃凯再婚 丈夫让她再次相信爱情

本地歌手铃凯再婚，星期四（6月29日）在峇厘岛的Surga别墅办户外浪漫婚礼。其实她星期二（27日）已经预告即将结婚，在IG分享一支开心起舞的视频，秀出左手无名指上的钻戒，不少朋友和歌迷留言恭喜她。

铃凯星期五（30日）接受《联合早报》电话访问，记者从她的声音可以感受到她的好心情。她透露，和先生Simon于27日在新加坡注册结婚，隔天飞往峇厘岛准备婚礼，仅邀请14名亲友出席，是一个小型简约的婚礼。

选择峇厘岛，铃凯说：“因为我喜欢大自然，也很喜欢这里的海边，其实我现在就在海边穿着泳衣做访问。”

与丈夫在咖啡馆认识

铃凯的丈夫是澳大利亚人，在新加坡工作已有五六年，从事房地产投资信托工作，两人拍拖两年。

铃凯在IG分享峇厘岛婚礼的美照。（取自艺人IG）

问起如何认识，铃凯说有一天她到一家咖啡馆，正埋头准备一个主持工作的笔记，突然听到有人推门进来，亲切地跟服务生说“哈啰”。她好奇地抬头看，由于当时咖啡馆人不多，两人对看了一下，之后对方就开始跟她聊天。“我们聊得很开心，从下午4时聊到晚上10时。”

他们互换联络方式，就这样开始走在一块儿。铃凯说：“其实那时候我刚离婚没多久，没有心情再谈恋爱，可是他改变了我的想法，我觉得这是缘分。”铃凯2018年3月与本地导演洪温汉结婚，2022年5月在IG透露已离婚一年。

37岁的铃凯透露，Simon比她大17岁，她原本担心两人的生活圈子和兴趣会不一样，但后来发现其实两人蛮合得来的，Simon也很喜欢音乐，知道她是歌手后，去找了她所有的歌曲来听。

铃凯坦言：“经历过一段婚姻，本以为自己不会再憧憬爱情和婚姻，但遇见他（丈夫）之后，我觉得我可以完全信任他。”两人正在峇厘岛度蜜月，之后会到科莫多岛（Komodo Island）潜水，接下来也会到澳洲再办一次婚礼。