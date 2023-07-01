

本届金曲奖以“无疆界”作为主轴概念，由创作才子韦礼安独挑大梁主持，上届星光大道主持陈明珠再次登场，并携手黄伟晋主持。本届专辑作品以洪佩瑜《明室》入围8项领跑，欧阳菲菲与已故音乐人林秋离则获颁特别贡献奖，歌王林俊杰会带来《听梦、追梦，唱梦》的故事，向恩师林秋离致敬。五度问鼎歌后宝座的A-Lin也会带来表演，向欧阳菲菲致敬。其他表演者还有金曲歌后蔡健雅、Matzka+葛西瓦、神棍乐团+Yappy等。

天下（首播）

The Giver

U频道 晚上9.00



泰国视帝Tor主演的复仇剧。讲述出身普通家庭的Taila在为被富二代撞死的父母讨回公道的过程中，反被陷害入狱。出狱后，Taila不惜一切展开复仇，却发现自己喜欢的女孩竟是仇人的女儿。



照亮你（首播）

A Date With The Future

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上8.45



改编自晋江文学城筱露原著《时光如约》，讲述2012年大地震，还是学生的徐来（章若楠饰）被消防员靳时川（陈伟霆饰）和搜救犬“追风”所救，为安抚受伤的徐来，靳时川答应了她的十年之约。十年后，徐来学成归国成为一名记者，更兼国际训犬师，与靳时川在救援现场相遇，靳时川不仅没认出徐来，还误会她是无良记者，后因“消防员专题报道”同出同进，两人以搭档身份历经各种生死考验，感情逐步升温。