一家四口上封面 陈泓宇担心女儿耍脾气

（本地讯）第917期《优1周》6月30日出街，封面人物是本地男星陈泓宇一家四口。陈泓宇与圈外人太太Celine结婚八年，难得一家齐上镜。女人心海底针，陈泓宇坦言出发前很担心女儿耍脾气；整个拍摄最终用了4个小时完成，一声“收工”，让他大大松了一口气！太太加两个女儿，“三个女人一个墟”。问他怕老婆吗？他说不是怕，是彼此尊重，他也不是“女儿控”，直言timing到了，就必须放手。

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