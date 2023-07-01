以自身演艺圈经历为蓝本 原子鏸筹备歌舞剧三年　

45岁香港女星原子鏸2019年升格人妻后，近几年的生活重心都放在家庭上，现与摩洛哥籍丈夫Mehdi El Ajimi、两岁爱儿Matys住在美国。原子鏸接受《联合早报》电访时直言对演艺的热忱未减，透露过去三年一直在创作新作剧本，“我觉得我不可能不当演员。我现在在写一个cabaret show（歌舞表演）的剧本，跟朋友一起创作，写了三年了。”她指出，从冠病疫情暴发到2021年产子，这段期间一直都在筹备演出。

原子鏸说，这出歌舞表演讲述自己过去20多年在香港的生活，包括在演艺圈的一些点滴，“很多是说我觉得自己misfit（格格不入），总觉得自己不属于任何地方，就算是在美国也有一点格格不入的感觉，在香港也是。到后来，我不介意当一个misfit，因为我就是这样的一个人，我接受，也以此为傲。”

她告诉记者，为了这部原创歌舞表演，和朋友在美国录制了几首歌曲，希望2024年能将作品带回香港演出，“我们（和朋友）曾在香港生活，在香港的人脉比较好，希望迟一些能巡回演出，在cabaret festival（歌舞节）或艺术节上演出。”

除了幕后工作，届时原子鏸预计会参与演出，导演和监制的重任则会另外请人负责，“我不会自己导，但我准备演出和献唱，我的朋友会负责音乐部分。”

至于会否邀请母亲郑佩佩客串一角，原子鏸回说：“应该不会，这更像是一个one-woman show（独角戏）。里头会有提到妈妈（郑佩佩）的戏份，这个角色会由我来演。”

在美国出生长大的原子鏸1999年参选港姐夺得亚军入行，出道后除了参演电视剧《男亲女爱》、动作电影《夺宝英雄》等，早期也曾在2001年古装剧《杨门女将》中与妈妈同剧演出。在创作剧本时回顾出道至今的演艺之路，她坦言：“有很多回忆，但我不会想要改变过去，我不想后悔，因为每一件事情的发生是有原因的，而且我很享受过去在香港的日子。”

若有戏剧或电影的邀约，她仍然有兴趣参演，不过会先了解剧本。至于目前是否有不太想接演的项目，她笑回：“想不到，哈哈。可能电视剧吧，因为现在是儿子排第一，如果拍摄时间太长很难接。我也希望能在纽约为不同的作品试镜，但很难，因为我没有请工人。”从打理家庭到照顾儿子，她都亲力亲为。

不过原子鏸接着说：“我现在还有在唱歌和创作剧本，暂时依然可实现自己创意的一面。等儿子大些，我比较有时间，再重拾演艺工作的节奏。”

初入行拍《男亲女爱》无奈被贴上“鬼妹”标签

除了拍戏之外，原子鏸出道后曾参演音乐剧、发过EP。不过，说到最为人熟知的代表作和角色，想必是她初出道在《男亲女爱》中所饰演的阮婉一角。

原子鏸（左）在《男亲女爱》中饰演郑裕玲（右）的继母。（互联网）

当年她在参选港姐约半年后接演由郑裕玲、黄子华主演的无线剧《男亲女爱》，迅速打开知名度。不过原子鏸告诉记者，她也因为这部剧被贴上“鬼妹”（广东话，泛指外国女生或曾在外国生活的女性）的标签——而且还是一个广东话都说不好的“鬼妹”。

她颇有感触地说：“这有点像在好莱坞的情况。比如这个演员演了‘哈利波特’，观众就只记得他是‘哈利波特’，很难跳出角色的框框。”不过她指出，郑佩佩倒是成功跳出了“女侠”的框框，50多岁在电影《卧虎藏龙》中首次演反派，还凭角色捧回香港金像奖的最佳女配角。

原子鏸说：“这证明了无论你年纪多大，还是可以打破大家对你的刻板印象。”

原子鏸：母亲郑佩佩“应该不会再拍戏”

原子鏸一家三口一年前返美定居，她直言很想念香港，也说决定返美是希望可以跟家人住得近一点。

她透露，两个姐姐、弟弟和妈妈希望她可以到美国跟他们一起生活，她则希望儿子有多点时间跟家人相处。“疫情之后，我觉得家人最重要，所以希望儿子成长时有阿姨和舅舅的陪伴。（会否搬回香港定居？）也没有说不可能，但暂时会住在美国。”

原子鏸（左）年初在IG分享跟妈妈的合照，为77岁的郑佩佩（右）祝寿。（取自原子鏸IG）

至于郑佩佩是否处于退休状态？原子鏸直言：“妈妈应该不会再拍戏了。（郑佩佩还好吗？）她还可以。”

原子鏸还说，目前一家三口住在美国东部，妈妈和二姐住在西部，她经常带着儿子飞过去陪郑佩佩，甜滋滋地说：“今年跟捣蛋儿子飞了很多趟，哈哈。”

若儿子将来想当艺人，她毫不犹豫说会支持他，之后立刻补一句“但希望他不会”。“天下父母心，我希望爱儿能找到稳定的工作，若像是建筑师等的工作带点创意性质还不错。不过我一定会让他学跳舞学唱歌，但要看他是否喜欢。”