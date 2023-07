奥斯卡得主Alan Arkin过世 享寿89岁

(综合讯)在好莱坞声望极高的美国演员Alan Arkin(亚伦阿尔金)6月29日在加州家中过世,享寿89岁。他的儿子发表声明说:“父亲是个在业界深受敬爱的演员,他是个充满爱的父亲、丈夫,及许多角色。他将会被家人深深地记得及思念,我们都爱着他。”

亚伦阿尔金从影超过70年,参演的影视作品和舞台剧超过100部,经典电影包括《幻海奇缘》(Edward Scissorhands)、《第22条军规》(Catch-22)、《盲女惊魂记》(Wait Until Dark)等片,近几年则以Netflix影集《好莱坞教父》(The Kominsky Method)再展演技,并为《小小兵2:格鲁的崛起》(Minions: The Rise Of Gru)配音。

他曾以《俄罗斯人来啦》(The Russians Are Coming, the Russians Are Coming)、《天涯何处觅知心》(The Heart Is a Lonely Hunter)入围奥斯卡影帝,以《救参任务》(Argo)入围最佳男配角,也曾获东尼奖并多次提名艾美奖。

在电影《阳光小美女》(Little Miss Sunshine)中,亚伦阿尔金饰演个性放荡不羁的爷爷,却总是鼓励最爱的孙女追求梦想,一句安慰孙女的话“真正的输家,是那些害怕失败连尝试都不敢尝试的人”温暖不少观众的心,最终让他抱回奥斯卡最佳男配角。