奥斯卡得主Alan Arkin过世 享寿89岁

（综合讯）在好莱坞声望极高的美国演员Alan Arkin（亚伦阿尔金）6月29日在加州家中过世，享寿89岁。他的儿子发表声明说：“父亲是个在业界深受敬爱的演员，他是个充满爱的父亲、丈夫，及许多角色。他将会被家人深深地记得及思念，我们都爱着他。”

亚伦阿尔金从影超过70年，参演的影视作品和舞台剧超过100部，经典电影包括《幻海奇缘》（Edward Scissorhands）、《第22条军规》（Catch-22）、《盲女惊魂记》（Wait Until Dark）等片，近几年则以Netflix影集《好莱坞教父》（The Kominsky Method）再展演技，并为《小小兵2：格鲁的崛起》（Minions: The Rise Of Gru）配音。

他曾以《俄罗斯人来啦》（The Russians Are Coming, the Russians Are Coming）、《天涯何处觅知心》（The Heart Is a Lonely Hunter）入围奥斯卡影帝，以《救参任务》（Argo）入围最佳男配角，也曾获东尼奖并多次提名艾美奖。

在电影《阳光小美女》（Little Miss Sunshine）中，亚伦阿尔金饰演个性放荡不羁的爷爷，却总是鼓励最爱的孙女追求梦想，一句安慰孙女的话“真正的输家，是那些害怕失败连尝试都不敢尝试的人”温暖不少观众的心，最终让他抱回奥斯卡最佳男配角。