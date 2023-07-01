IVE首次来新开唱 把韩综游戏搬上台

韩国当红女子团体“IVE”6月30日（星期五）晚上在新加坡举行演唱会，劲歌热舞展现甜美模样，让台下粉丝为她们嘶喊尖叫。

出道两年多，IVE带着“The Prom Queens”来新，在星宇表演艺术中心与超过5000名粉丝见面。或许是“异性相吸”，据记者观察，现场观众有约半数是男性，他们边挥动手中的荧光棒，边热情大喊，毫不吝啬地向台上的女神们表达爱意。

IVE在演出前接受《联合早报》电邮访问，坦言相较于第一站的首尔场，这次来新加坡演出的心境有所转变。成员秋天说：“之前在首尔开唱的时候，我其实很紧张，但现在是期待的感觉比较多，迫不及待想要给粉丝精彩的表演。”

为海外粉丝准备特别舞台



韩国女团IVE首次来新见粉丝。（CK Star Entertainment提供）

当晚IVE以一身俏丽学生制服登场，连续带来两首夯曲“After Like”及“Take It”，将现场气氛炒热。她们一共唱跳15首歌曲，其中还包括两两分组的三个特别舞台。张员瑛和Rei献唱Meghan Trainor的“Me Too”，秋天和Leeseo挑战BLACKPINK的嗨歌“Kill This Love”，主唱安俞真和Liz则互飙高音，带来Jessie J的“Flashlight”，展现惊人唱功。团长安俞真和粉丝分享选曲背后的巧思，“这首歌很感性，是我们很喜欢的歌，歌词是我们想要对你们说的话，希望大家会喜欢。”

IVE由秋天、安俞真、Rei、张员瑛、Liz及Leeseo组成，其中安俞真和张员瑛曾是选秀限定团“IZ*ONE”的成员。安俞真也因参与罗PD的综艺节目《Biong Biong地球娱乐室》而知名度大增。团体出道未满一年便拿下职业生涯的第一座大奖，过后更以“狂风扫落叶”之姿横扫各大颁奖典礼的年度歌曲奖，去年更被韩国31名业界人士评选为“最值得期待的团体”。

韩综游戏搬上台



此外，IVE还将韩国综艺节目里常见的“猜歌游戏”搬上狮城舞台。成员们分成三组PK，根据照片上的舞蹈动作猜歌曲。女孩们答对后不忘送上福利，将其他当红团体如LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXX的舞蹈都跳一遍，其中还包括最近超火的日文歌曲“Idol”，引得台下粉丝尖叫声连连。

演出接近尾声时，大荧幕播出粉丝特制的惊喜短片，片中记录IVE出道至今的点点滴滴，以及粉丝对偶像的告白，令IVE感动不已。Leeseo感性地说：“看着大家幸福的样子，我感觉自己更幸福了。”Liz则许下能唱上更大舞台的愿望，“真的很感谢大家，这次很遗憾新加坡只有一个场次，场地也没有延伸舞台，希望下次来可以更近距离与大家见面。”