新剧《夜樱》 张哲通挑战大尺度

首次挑战大尺度演出，小阿哥张哲通没有心理障碍。

由白薇秀主演的2019年英语剧《最后的夫人》（Last Madame）推出了前传《夜樱》（Sisters of the Night）将于7月13日播映，故事背景设定在新加坡1920年代，主要演员包括曾晓晴、张哲通、芳榕，以及演过《人生无所畏》《志在四方》等本地剧的日籍演员福地佑介等。

戏中张哲通饰演富二代佘家涛“阿涛”，刚从香港念书回来，他的爸爸理所当然的认为他会继承家族企业，但是阿涛并不想，然后遇上了清灵，开始喜欢上这个性格特别的女孩。

张哲通表示演绎阿涛这个人物的性格转折很不容易，“在第一季已经提到阿涛会对清灵做非常没人性的事。而这部前传是从我和她相爱开始叙说，这个转折对我来说其实不好拿捏。所以在开拍时候，一直会跟导演、故事人、芳榕、晓晴聊这个角色的内心世界。”

对于剧里的大尺度演出，哲通卖关子表示“请期待”。至于是否有心理障碍，他说：“拍摄团队的防范措施都做得很好。在拍戏前都会有彩排，演员和导演会先沟通商量这场戏该怎么拍、什么姿势、还有大家可以接受的范围和尺度，所以整个氛围很专业、很舒服。”

张哲通也表示自己其实可以接受大尺度的戏剧拍摄，“只要拍摄团队是可以信任的，加上戏码不是单纯为了肉欲而加入。”

剧中哲通和芳榕的对手戏最多，但两人是第一次合作，私底下也不常交集，“所以开拍前为了培养彼此的默契，导演有预先安排我们彩排了几场戏，好让我们有机会先磨合。其实我们的个性蛮相似的，所以跟她相处得很好。我也很欣赏她对表演的要求，希望之后还有机会跟她合作！”

曾晓晴首拍英语剧

曾晓晴首次拍英语剧，她认为其中一个挑战就是语言。

“我入行以来都是参与8频道的剧集和主持，以华语为主，所以在准备和背诵上都要让自己习惯用另外一种的语言。”

她提到拍摄时长也是很大的挑战，“这个年代剧的拍摄很具电影感，灯光、氛围、拍摄角度都很讲究，所以拍摄时间会比以往参演的剧集要长一些。加上妆发服装的准备时间也需要久一点，对于体力上也是有一定的挑战。”

她也表示尺度方面更是一大突破，“剧中我有一些比较亲密的戏，也是之前从来没有尝试过的，跳出了自己的舒适圈。在拍摄前，有跟摄影师、导演、对手演员进行多次的沟通，所以拍起来比较安心。”

为了诠释好角色，晓晴拍摄前先了解关于Karayuki（日本海外娼妓）的生活，“我看了部记录片，也有看以前的电影。制作公司也请了一位日本文化教师给我们上礼仪课，有很多走路、泡茶、倒酒等的姿态和规矩，都有特地去学。”

芳榕演14岁少女

芳榕有参演第一季的《最》，饰演的就是年轻版的女主角清灵（后来改名为凤兰，由白薇秀饰演），这次她也再次演回同样的角色。

芳榕表示最大的挑战是角色的年龄和自己的真实年龄相差10多岁，“我的角色只有14到16岁，所以我要试着找个自然的表演方式，以确保我的表演不会太浮夸。”

她也卖关子表示戏中有了很多激烈和突破的题材，“请大家尽情期待。”