闲山岛海战

Battle of Hansan Island

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也称《韩山岛海战》。电影描述1592年朝鲜壬辰倭乱期间，朝鲜与日军爆发冲突，全罗左道的水军节度使李舜臣（朴海日饰）与日军胁坂安治（卞约汉饰），掀开激烈的智力与武力之战。

壬辰倭乱三大战役包含闲山岛（韩山岛）海战、晋州城之战、幸州山城之战，也仅剩李舜臣有攻击的主导权。日军对李舜臣的龟船略有耳闻，它是一艘外形酷似龟，并以龙首为船头的大型战船，对抗日军战船十分有利，所以日军铆足全力开火，朝鲜也极力对抗。最后李舜臣成功切断日军在海上的补给线，赢得战争最后的胜利。

美食令第二季

Tasty China S2

e乐（新电信Ch501） 晚上9.30

共四集，讲述万物繁盛的夏天，立夏、芒种、夏至、大暑节令，云南民间依据节令烹制美食的故事。夏天的云南，是吃货们挑战味蕾的最佳去处。行走在云南，不同的节令在这个季节会孕育出不同且丰富的食材，食材的多样超越了我们的想象：热带水果，夏季云南茂盛植物长出的花朵，树皮、树叶，都会成为美食的素材，花样层出，美味诱人。

《一点就到家》描述三个性格不同的年轻人开启了一段纯真且荒诞的创业旅程。（互联网）

一点就到家

Coffee Or Tea？

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：刘昊然、彭昱畅、尹昉。电影描述三个性格不同的年轻人，从大城市回到云南千年古寨，机缘巧合下合伙发展电子商务，可是这个崭新构思与古寨显得格格不入，最后他们凭着干劲与真诚改变了所有人，开启了一段纯真且荒诞的创业旅程。