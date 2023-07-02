我并不爱以“纯爱”为标签的电影。

《看不见听不见也爱你》（See Hear Love），关于突然视障的漫画家与天生听障的女生之间的故事，原著并非出自日本，而是韩国漫画家Nasty Cat高英勋的网络漫画作品，由韩国爱情经典中之经典《脑海中的橡皮擦》的导演兼编剧李宰汉执导，山下智久与新木优子主演。日韩两大唯美纯爱作品王国幕前幕后合作，我观看，不过是基于对完成品的好奇。尽管李宰汉在2004年拍完《橡皮擦》之后，似乎无以为继。

故事设定是俗套的，但我你过的人生不也是如此？

话说漫画家泉本真治（山下智久饰）接获作品将被改编成电影的消息，踌躇满志以为快将跻身主流漫画家之列，却突然失去视力。万念俱灰的他想结束生命的那一刻，被粉丝相田响（新木优子饰）及时阻止，而她也从此走进他的人生……电影里有一段，漫画家的刻薄奶奶带着嘲弄地说：“一个看不见，一个听不见，我还坐轮椅，你说要上哪儿找如此美好的人生？”

山下智久（前者）和新木优子至少相隔了一个世代，但站在一起，画面赏心悦目。（互联网）

男女主角爱得有说服力



世间惨事，莫过于此。无论如何，艰难地活着，有时需要给自己一个理由。譬如，爱情。爱情，是浮木，抓住了，慢慢变成了支撑下去的信念。绝望的漫画家，为一个人，比看得见的时候更想竭尽全力去活。

为爱而生，至少这部电影让我相信。《看不见听不见也爱你》就如同贯穿整部电影的舒曼的《梦幻曲》，很美好，很安静。

男女主角之间的“对话”，很少。恰好。

山下智久竟然不知不觉已38岁，和29岁的新木优子至少相隔了一个世代，但站在一起，画面赏心悦目。我从未想象过的搭配，出乎意料地无可挑剔。

山下智久摆脱少年气息，添了男人的味道，阴郁孤寂的人设依旧吸引人。“我虽然看不见东西，但都看得一清二楚。”面对施舍怜悯以满足自己的陌生人，不自卑不自怜，淡然斥之。表情一贯不多，优雅维持不容进犯的尊严，很帅。新木优子极具生命力的灿烂笑容，让人想起了初次见到竹内结子时的惊艳。以往在日剧里见她只觉甜美，但电影里登场，每回都闪闪发光，让人无法把视线移开。

“除去我的眼睛，我仍能看见你。

封住我的耳朵，我仍能听见你。

没有脚，我仍能走向你。

没有嘴，我仍能祈求你。

折断我的双臂，我以心如手拥抱你。

终止我的心跳，我的脑仍旧会鼓动。

若你在我脑里纵火，就用我的血液承载你吧。”

片中引用了出身奥地利的德语诗人Rainer Maria Rilke（莱纳·玛利亚·里尔克）浓烈直白的诗文，竟也不觉得肉麻。或许因为在电影里，男女主角抱在一起凄凄惨惨戚戚贩卖苦情的场面不算多，大多时候的情感表达，是坦然且理性的。

午间的阳光，公园的落叶，如此恋爱场景，容易让人沉溺。对比世间喧闹纷扰、聒噪浮夸的配角群，身体有缺陷的这对男女，聪明、清醒、随性，态度总是温柔而坚定，爱得很有说服力，自自然然感动人。或许形式上看不见、听不见，凭感觉的爱情才能纯粹。

突兀结局不全是徇众要求

爱情是电影主旨，片中对理想与现实的反思也很能挑起情绪。

厚颜无耻的出版社总在强调务必让读者哭好哭满，对漫画家威吓利诱更改结局让悲剧加倍，身患不治之症桥段不够最好来个撞车死人……纯爱电影竟然吐槽渲染悲情太超过，满满吊诡的自嘲添加了观影趣味。

“反正这不会是我人生中最后一个作品……我再把下一部作品画成巨作就好了。”生活的考虑是否比起梦想更优先？创作是否该妥协，是否要迎合市场？一般人大抵会如漫画家一般自欺欺人。

殊不知人生未必有未来，梦想随时嘎然而止，而出卖过一次灵魂便可能再也找不回来。

《看不见听不见也爱你》本该是在悲剧时刻结束的。乍看突兀的结局，在我看来有其意义，不全是徇众要求。

创作有者反映现实，有者寄托希望，各有功德。影片中反复强调“即使如此，大团圆结局仍旧存在。”明知是虚幻逃避，却也不想连一丝希望也不留下。

只要还有一口气，就还不算结束。

“直到最后一刻都别放弃。痛苦的时候，就笑吧。”相信，便能得到救赎。

冷酷世界，唯有从老掉牙的浪漫中得到几分安慰。

纯爱不死。不能死啊。