看许志安演唱会：热情歌迷遇到冷静歌手

郑秀文一个多月前确诊冠病，至今仍未痊愈，原定7月在香港红馆举办的演唱会，已确定延期。她身体不舒服，公开感激老公许志安照料，说自己一整夜都在干咳，靠他添茶续水，还给她拍痰。但7月1日（星期六）这一天，许志安不得不撇下爱妻，如期出现在滨海湾金沙会展中心的“Human Live”演唱会舞台。这是他继2018年8月演唱会之后，时隔5年再次来新开唱，也是他自出轨风波后复出的首场新加坡演唱会。

记者原本好奇，许志安的演唱会能吸引多少观众，观众的观赏气氛又会否热烈，看到会展中心坐满6000名观众，记者其实有点小小意外。等到许志安出场开声，全场响起热烈掌声和尖叫，终于确定，新加坡歌迷给了许志安满含热情与善意的欢迎式。

甚至还有几名来自香港的歌迷，特地飞来支持偶像，他们举着灯牌，随着音乐舞动，喊出比人数大上数十倍的声量，为演出增添无比气氛。

许志安的状态也好得很，音色饱满，情感投入，但是，看着他的演唱，总觉得还少了什么。对了，太拘谨了，少了一些和歌迷随机的互动，整场看下来，未免乏味。

要说的话在歌里

许志安演唱时，歌迷会此起彼落响起“安仔”的喊声。许志安唱到《追》“这一分钟却挂念谁”时，歌迷会嚷出“Sammy（郑秀文）”。当许志安笑说不知道十年后还能不能继续演唱时，台下传来疑似拼了老命喊破喉咙的“会”！可惜，许志安许多时候都忽视或冷待这些热情，甚至连俏皮的回应也不给。这大概是我见过最热情歌迷与最冷静歌手的舞台反差。

总算渡过事业危机，成功复出，大家是不是都期待许志安在哪个适当的停顿点，感性地表达一下心情？是开场、中场，还是收场好呢？

第一首正式的歌曲《一步一生》之后，许志安就说了，之前不知道几时可以重回自己的舞台，“我衷心感谢来临的每一位。”说得情真意切，感激满腔。他说，自己不会多说，因为要说的都在歌里了，譬如这首《一步一生》。

歌词：“沿途就算跌要跌得好看，才能不自责，报答别人厚望，然而谁明白我没你们所想的健壮，我很想找个人对我说别怯慌。回顾中仿佛一步一生，每一级一世都难忘……”听得出是他经历人生起伏的最佳心情写照。

新加坡人熟悉的许志安歌曲不算多，例如《想说》《男人最痛》《烂泥》《唯独你是不可取替》等，都被安排在后段。于是他多唱其他歌手的作品填塞歌单，观众反应都不错。许志安把那些歌曲，统称为影响过他的作品，包括已故师傅梅艳芳的《亲密爱人》、林忆莲的《至少还有你》，还有陈百强、谭咏麟、林子祥的曲子。

流露感情的几次

大多数时候，许志安正经地演唱，近乎木讷。让人有点惊讶，出道30年的他竟然如此拙于言辞，丝毫不擅长搞气氛。比较流露感情的时候有这么几次……

他介绍太极乐团主唱邓建明担任的特别嘉宾，形容他是师傅、朋友、知己、兄弟，也是他“背后的男人”（他唱歌时对方在他背后弹唱），罕见地流露幽默。

还有介绍那几个从香港飞来捧场的歌迷：“小小的一群人，但对我很重要。我50几岁了，他们的灯牌还写着‘安仔’，几时叫我‘uncle’？灯牌对其他人可能没什么，但他们肯做一个个灯牌照亮我，对我很重要！”微带哽咽的致谢。

等到安哥尾声时，许志安好像才终于放松，打开了自己。他欢迎大家点歌，听到有人喊李克勤的《红日》、谭咏麟的《朋友》时，他说：“这不是我的歌呀！”但在观众的笑声中，他还是清唱几段满足了大家。

如果可以，我还是希望看到把心扉打开更多的许志安。