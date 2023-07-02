金曲奖上颁错奖闹乌龙 艾怡良清晨开直播痛哭道歉

（综合讯）第34届金曲奖颁奖典礼闹乌龙，歌手艾怡良担任金曲奖“最佳单曲制作人奖”颁奖人，怎料却将名字念错把奖颁给陈建玮，导致陈建玮感言说一半被请下台，之后改颁给真正得主嘟嘟、周已敦，现场尴尬不已。

艾怡良在揭奖时，看到得奖卡片上评审团主席陈建骐的签名，误以为是得奖者名称，念出“陈建……”，并喊出“救我”；司仪看到入围者名单上好有“陈建玮”，以为艾怡良不会念“玮”字，便协助把“玮”字念出来。陈建玮开心上台领奖，致词到一半艾怡良突然冲出来，说自己把评审长陈建骐的签名误以为是得奖人，真正的得奖者其实是嘟嘟及周已敦。

艾怡良事后在社媒发文道歉，2日清晨再开直播，一开始就不断重复哭着道歉，一度泣不成声。她说经纪人原本建议她晚点再发表声明，“但是我真的很想跟大家抱歉，建玮老师对不起，建骐老师对不起，不是他们的问题，是我的问题，这是我第一次要用双语颁奖，我其实真的蛮紧张的。”

陈建玮当下发现闹乌龙，笑亏自己变成颁奖人，高EQ回应让网友大赞。他之后也大方在脸书写道：“我人还在现场，刚刚艾怡良有过来跟我再三鞠躬，满怀歉意。其实我一点都不在意啦，这个奖有入围就已经很开心了。一点都不遗憾呀。”

评审团主席陈建骐说，颁错奖当下自己在后台，由于一早知道得主，所以一听到念错名字吓一跳。不过他也替艾怡良发声，认为上台担任颁奖人难免会紧张，才会不小心看错。

得奖卡片设计有问题？

台湾音乐人Matzka在颁奖典礼结束之后，转发“最佳原住民语专辑奖”的得奖卡片。只见卡片左侧为颁奖的奖项，右侧则是得奖人、所属公司，最下方为评审长陈建骐手写签名。

金曲奖得奖卡片曝光，网民认为卡片设计有误导性，难怪艾怡良会看错。（翻摄Matzka IG）

有网友指出，评审长签名占位蛮大的，真的要看仔细才不会搞乌龙。另有网友留言质疑得奖卡片设计有问题，认为手写字最吸睛，如果不是主要资讯，栏位一定要缩小，否则容易有误导性，希望金曲记取教训，下次改良得奖信封的设计。