会否担心被#MeToo风暴“刮”到？曾志伟：应该不会

“艳闻”频传，会否担心被#MeToo风暴“刮”到？曾志伟回《新明日报》说：应该不会！

《新明日报》读者、也是前媒体人许瑞霞目前人在日本旅游，前天在日本长野一间餐馆巧遇香港无线摄制团队，并见到她熟悉的艺人身影，她透过短讯向《新明日报》记者确认，记者喜闻曾志伟在场，立马转发采访问题，透过瑞霞发问，让人在现场的曾志伟做访问。

曾志伟表现得很友善，对于近日在台湾娱乐圈掀起的“#Metoo”风暴，曾志伟指出，“这个运动从美国开始一路吹到台湾，过去女孩们一直忍辱下来不敢诉苦，如今她们通过“#Metoo”勇敢地站出来讲话了!”

由于曾志伟不时传“艳闻”，问他是否担心自己会被“刮”到？他劈头就说：“应该不会！”

携手3主持人 日本拍美食节目

任职无线高管的曾志伟此趟飞日本是为了拍摄旅游美食节目《限定Super旅游》，摄制组一行人先后到东京、关西、山形、岩手县、东北、草津与轻井泽拍摄。

他说：“长野是日本有名的长寿之乡，政府积极鼓励人民走路保健与吃得健康，所以专程拍摄这家长寿堂的美食。”

该节目共有4名主持人，除了曾志伟外，还有周奕玮、余思霆与邝洁楹，将于7月22日通过翡翠台播出。

由于曾志伟被催促赶下一个行程，无法多聊，他表示已拍完6天节目，匆匆赶搭下午的新干线回东京，再搭飞机回香港。其他女主持如余思霆与邝洁楹则将在日本多拍摄4天才回港。