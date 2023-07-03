追忆情怀港星大爆料 张学友目睹张国荣临阵怯场

马时亨·香港情

可上TVB Anywhere观赏

艺人谈话类综艺看得多，但香港TVB电视的《马时亨·香港情》有点不一样。早前它请来香港地铁前主席马时亨主持《马时亨名人堂》，访问政商界重量级人物，树立口碑。于是打铁趁热，他在全新的《马时亨·香港情》中集中访问娱乐圈人，主题是他们的香港情怀。

不同于其他访谈节目，八集节目的嘉宾会根据不同主题分享观点：张学友（音乐）；薜家燕、黎耀祥（交通）；张智霖、锺镇涛（家庭、教育）；梁家辉（电影）；陈山聪、邓达智（时装潮流）；谭咏麟、区瑞强（音乐）；曾志伟、陶大宇（饮食）等。

张学友有“舞台恐惧症”

这种节目的看点，当然是在艺人自曝的秘密。

张学友自曝有“舞台恐惧症”，但主持人不相信，他于是分享有一年在颁奖礼后台，他和张国荣一起出场，无法置信地发现对方竟然在颤抖，张国荣还问他外面的观众是什么情况。张学友要大家相信艺人也是会临阵怯场的。

谭咏麟张国荣机智妙解撞衫之糗

谭咏麟忆述当年与张国荣出席东京音乐节时，不小心撞衫——身上都穿着粉红色外套。他们情急智生，忍住笑，一走出记者会现场的电梯，见到记者即刻抱在一起说：“我们是香港队。”

谭咏麟（左）与区瑞强分享对音乐的看法。（互联网）

谭咏麟和许冠杰当年都红透半边天，但两人对于上电视节目态度悬殊。谭咏麟说，许冠杰根本不上电视，记者很难访问到他，他自己则相反，什么节目都去，连凌晨4时就要进棚准备化妆的杂志性访谈节目《香港早晨》，他也去，让人难以置信。谭咏麟解释，他的想法是只要亮相节目能帮到幕后人员，他都乐意抽空配合，让一旁的歌手区瑞强对他表示敬佩。

梁家辉夺影帝背后秘密

梁家辉受访时提到26岁便凭《垂帘听政》勇夺电影金像奖影帝殊荣，成为金像奖史上最年轻影帝。他揭秘说功劳全归导演李翰祥，因当时自己是新人，只是照跟指示演戏。当年拍摄非现场收音，他就照着导演的声音导航——低头、回头、看导演，再低头，一步步完成整部电影的拍摄。

在港片的黄金年代，梁家辉最疯狂时曾经一年接13部电影，且连续三年马不停蹄，一来是两个女儿出世家庭开支增加，二来是什么角色都想尝试。“那时……基本上没睡过。因为每天要走三组，每组八个钟头，组接组，主要在过组的时间休息。但香港地方小，过组最多半个钟头车程。”

郭富城被爆疯麻辣汤底

曾志伟则说演员最怕拍吃饭的戏，有一次从早上八九点拍起，直到下午5点，都在吃牛扒。牛扒刚上桌时，他就很想吃，但得先讲对白。等到5点多可以真吃了，那块牛扒已经不知道变成什么了。

也是老饕的陶大宇则点出香港人曾经疯狂着迷台式麻辣汤底，有些人为了吃麻辣火锅，更特地飞去台湾吃。他还爆料郭富城喜爱的程度，“他连酱汁都打包，带回香港再吃第二次。”