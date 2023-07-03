小岛国大发现2（首播）Curious City 2

8频道 晚上8.00

你知道新加坡地底下有哪些浩大工程吗？哪支精英部队负责确保监狱的安全？天气预报又是如何预测的？当重型卡车在公路隧道内翻覆时，该怎么办？你是否还知道新加坡也生产热带草莓？如何给予电子垃圾二次“生命”？杨志龙、郭坤耀及郭慧萱三位主持人带着满满的好奇心，带领大家到处挖掘有关新加坡的大小事，一起长知识。

主持人郭彦均（左一）和来宾到台南吃巨无霸草莓宾士锅。（纬来综合台图）

大胃王来了-吃遍台湾（首播）We Are Big Eaters

U频道 晚上9.00

3公斤的海鲜盖饭，巨无霸草莓宾士锅……台湾艺人郭彦均和蔡昌宪主持的纬来综合台美食外景节目。两名主持人轮周开吃拼收视，王不见王，各自带领大胃王们吃遍台湾，从传统美食、夜市小摊到饭店大餐。看到大胃王惊人的食量，两名主持人都跃跃欲试，想挑战看看自己到底能吃多少。

薛家燕（中）在《黄金万两》出招治乱。（互联网）

黄金万两（首播）Golden Bowl

娱家戏剧台（星和Ch855）晚上7.00

无线贺岁剧，主演：薛家燕、曹永廉、黄子恒、马贯东、麦美恩、朱智贤、江嘉敏。万帅、万年、万世三兄弟分别开了三家面店争峰相对，妯娌之间也斗气不断。身为一家之主的万紫千红（薛家燕饰）原本只想轻松度日，对一切充耳不闻。岂料，她在年廿八发了个奇梦，先夫责怪千红没教好子媳，以致家庭不睦。千红梦醒后决定拨乱反正，在年三十带回神秘木箱，众人推断木箱内藏着皇上御赐的“金大碗”，对木箱虎视眈眈。千红遂决定要三房人在年初一至初七期间，遵循各种过年传统习俗，观察各房表现来决定“金大碗”花落谁家，但用意是让大家从中领悟到一家同心的真缔。