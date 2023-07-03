金曲34运镜惹负评 昔名主播心疼金钟5连霸导播

（台湾讯）第34届金曲奖7月1日落幕，除了金曲歌后艾怡良颁错奖出大包，有许多网友对转播运镜负评满满，觉得视角切太频繁，画面太晃、音讯爆音等。对此，台湾昔日名主播的资深媒体人沈春华说，“是否可以给努力工作，兢兢业业，为台湾电视事业打拚的幕后人员，更多的鼓励。”

根据台湾媒体3日的报道，沈春华在脸书发文说，“今年的金曲奖很精彩，舞台、美术、表演节目，再度展现国际规格。没想到，一早起来却发现网路上对这次转播有诸多负评，不忍好友，金钟5连霸的李丽芳导播彻夜未眠，不得不替转播团队说几句话。”

台湾资深媒体人沈春华认为应该给努力工作的人多一点鼓励。（取自互联网）

沈春华表示，“大型颁奖典礼的转播最是困难，因为要照顾的环节太多了，如果说表演节目和颁奖流程是骨干，入围者的期待，得奖人的心情和台下家属的感动，就是展现典礼温度的血肉。”

对于艾怡良闹的乌龙，沈春华说，“我吓了一大跳，但这不就是人生意外的‘插曲’吗？导播也只能面对。真心觉得陈建玮太可爱了，应该获颁一个‘最佳风度奖’。他第一时间在台上发现自己拿错奖、致错辞时，尴尬中没有面露任何不悦之色，下台时将手中的奖座递给也‘吃了一惊’的两位得奖人时，还幽默的说了句‘结果我今天成了颁奖人！’，化解了一场危机。”

沈春华强调，“近来、我们都被淹没在一连串的负面新闻和不安当中，希望大家能将金曲奖当中美好的歌声、动人的画面收藏在心底。每一场三金转播都是不容易的，是否可以给努力工作，兢兢业业，为台湾电视事业打拚的幕后人员，更多的鼓励？”