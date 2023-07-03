周润发自爆因寒背开始跑步

（香港讯）周润发（发哥）日前联同电影《别叫我〝赌神〞》的柯炜林、卢慧敏现身ViuTV节目《爆谷一周》时，透露当初是为了改善健康而开始跑步。他透露从前拍太多动作片，累积了不少旧患，结果出现“寒背”问题。发哥说︰“刚开始跑步的原因是我以前拍摄时有很多伤患，我看过很多医生也不行，最后是靠跑步解决了，拍《赌神》时，不是有一张照片吗，背影是这样的，有点寒背，因为我的腰没办法挺直，有病啊﹗那个叫‘骆驼病’，驼峰。跑步后，我慢慢松开，腰骨挺直了，松开后就舒服很多。”

周润发在节目中示范寒背带来的影响。（取自互联网）

香港媒体报道，发哥对跑步的热情还感染了其他人，张达明当年大病后一直不愿动，直至发哥叫他去跑步，他竟肯在清晨5、6时起牀去跑步。发哥说︰“因为他那段时间做过电疗，颈都是黑色的。我觉得达明不能继续这样，便约他出来，就这样把他叫出来了。他今天跑完还传短信给我，说今天已完成功课，我给他加油﹗”

发哥回答现场观众问题时，表示母亲对他影响最大。他说︰“我的妈妈改变了我一生，她永不言败，而且非常勤力，极之勤力。我妈妈是一个很好的榜样，我自小跟着他，我肤色那么黑的原因就是她背了我出去，她要耕田、淋水时，就把我放在田里一直晒。我就这样晒黑了﹗而且她没有读过书，但很多时候，她的智慧很高，还会说一些很押韵的话，我不知道为什么，比卢海鹏还押韵﹗”

《别叫我〝赌神〞》7月6日新加坡公映。