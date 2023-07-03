被爆逼女堕胎 蔡徐坤龟缩七天道歉了

（综合讯）24岁中国顶流偶像蔡徐坤6月26被爆2年前和C女士一夜情，C女士发现怀孕后听从他的要求堕胎，蔡母却雇用私家侦探跟踪C女士而闹上警局，事发第八天，蔡徐坤星期一（7月3日）终于回应，承认曾与C女士交往，双方之间的私事都已于2021年解决。

蔡徐坤闹出男女关系丑闻，中国官媒央视旗下的微博清空他的内容，敲起全面封杀的前奏，他和工作室也终于对此发声。蔡徐坤在微博发文：“两年前我处于单身状态，与C女士有过交往，双方之间的私事已经在2021年妥善解决，彼此没有进一步的纠葛。”

他强调：“需要在此向大家和媒体澄清的是，我和C女士的交往均属双方自愿，既不存在‘女方为未成年’的情况，也不存在所谓的‘强制堕胎’，不涉及违法行为。恳请相关自媒体不传谣、不信谣。”

蔡徐坤透过社媒道歉。（取自互联网）

他并道歉说：“这个教训对我来说是惨痛的，这两年的时间里，我也在自责和懊悔中。再次向一直支持信任我的歌迷们道歉，向一直关注我发展与成长的媒体朋友们道歉。今后，我会严格约束自己的言行，接受大众和社会监督。也请大家尊重和保护当事人特别是C女士的个人隐私。”

他的工作室则表示：“近日网上有关艺人‘与未成年人交往’、‘’强制堕胎’等诸多不实言论，并有恶意营销号蓄意捏造、传播虚假资讯制造事端，给公众和部分媒体造成误导，工作室在此代表艺人郑重声明予以澄清。”