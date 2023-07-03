蔡徐坤极乐私密照外洩 白富美粉丝变秘密情人

（综合讯）24岁大陆偶像蔡徐坤于3日发文，公开回应狗仔爆料他与C女一夜情始末，否认强制堕胎、C女非未成年、没有涉违法。蔡徐坤工作室也发声已经提起诉讼立案，中国大陆狗仔仍照原定时间12点半开直播，爆料他还有另一位秘密情人“W”小姐。

根据台湾媒体的报道，“W”小姐是蔡徐坤粉丝，从蔡徐坤当练习生就喜欢他，2022年2月24日出席精品品牌Prada活动，她还近距离为偶像拍照、录影片，当时还透过人脉加偶像微信，直播公开W小姐视角的蔡徐坤活动照。狗仔透露W小姐家境优渥、长得很漂亮。

蔡徐坤的私密照外泄。（取自互联网）

W小姐向狗仔透露与蔡徐坤对话截图，要她去找男方活动现场等待，两人一同回家，而她上车手机就被收走，当晚就发生亲密关系。她曝光自己与蔡徐坤“火车便当”的姿势，当时被工作人员偷拍。

面对狗仔的猛爆料，蔡徐坤大动作在微博回应，“纯属造谣，已去报警！照片不是我！”接着就有粉丝挖出该张照片其实是一名大陆网红拍摄的情侣生活照，上传时间是2019年，质疑Ｗ女爆料的照片是假的。

根据百度百科的解释，所谓的“火车便当式”是性爱姿势平等体位中采站立姿势的一种，男方采取站姿，女方用脚夹住男方的腰，同时双手交叉缠着男方的脖子，如火车上在贩卖便当的小贩，因此而得其名。