本地女星憧憬的婚礼是怎样的？

最近本地艺人朱哲伟、台湾金曲歌王萧敬腾纷纷宣布婚讯。洪凌和张奕恺也将在今年底或明年初举行婚礼。对于婚礼，每个女生都会有不同的憧憬，阳光可乐、张嘉轩和胡佳嬑心目中的婚礼是怎样的呢？

阳光可乐想当“公主” 盼男友像爸爸

阳光可乐表示想要梦幻童话公主婚礼，“哈哈哈，不过这是目前的憧憬，可能到了真正结婚时会改变想法。”

对于近期多名艺人纷纷宣布婚讯，阳光可乐表示，确是被‘甜到’了，但没有想结婚的冲动，目前会以事业为重。

提及择偶条件，阳光可乐表示希望可以找个像爸爸的男朋友：“爱家、顾家、有责任感。我不喜欢开空开支票的人，最重要的是安稳，不需要猜疑。”

另外，阳光可乐也表示不能接受另一半的年龄比自己小，“因为心里住着老灵魂，喜欢年龄比较大的，所以只要是大10岁以内都可以接受。”

对于择偶条件，张嘉轩表示善良很重要。（取自网络）

张嘉轩：简单就好 与亲友聚一聚

张嘉轩表示心目中的婚礼是简单和家人、好朋友一起聚聚就行了，“虽然每次看到很隆重的婚礼都蛮羡慕的，可是往现实面想想就会让我联想到需要筹备很多、很麻烦。哈哈！”

她说，“以前25岁前结婚生子就是我的目标，可是当我真到了25岁时，却没这个想法了。目前以事业为重，也想用心经营演艺事业以外的生意。”

对于择偶条件，张嘉轩表示善良很重要，样貌顺眼就行了，“还有一定要常带我去吃很多很好吃的食物。”

至于年龄，张嘉轩表示不是一个大问题，“如果对方和我谈得来、成熟稳重、带点胡闹，我觉得很好，大10来岁我也ok。”

胡佳嬑心目中的婚礼是在一个漂亮美丽的场地。（取自网络）

胡佳嬑要邀所爱的人喝一杯

胡佳嬑心目中的婚礼是在一个漂亮美丽的场地，邀请所有自己爱的人和另一半爱的人，好好叙旧喝一杯。

对于艺人们的婚讯，胡佳嬑表示为他们感到开心，也有被甜到，“但不会有要结婚的冲动，一切顺其自然，该发生的终究会发生。”

对于择偶条件，“他需要有上进心、责任感、幽默感、心地善良，长得顺眼！毕竟是要一起过日子的人。”

当被问道自己会是喜欢照顾男朋友，还是被男朋友照顾时，胡佳嬑表示：“我想没有一个女生不喜欢被男朋友照顾吧？但是遇到对的人，也会想好好地照顾他。”