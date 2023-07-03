李国煌说：在台上的人永远第一个中枪

第34届金曲奖颁奖典礼闹乌龙，台湾歌手艾怡良担任金曲奖“最佳单曲制作人奖”颁奖人，怎料却将名字念错把奖颁给陈建玮，导致陈建玮感言说一半被请下台，之后改颁给真正得主嘟嘟和周已敦，现场尴尬不已。

艺人上台担任颁奖人是一门学问，曾在金马奖颁奖典礼上担任颁奖人的本地艺人李国煌7月3日在电台节目中，从艾怡良的乌龙事件谈及自己过去的颁奖经验，他说永远都告诉自己，若有事情发生，站在台上的人，永远是第一个中枪的。

艾怡良（左）念错把奖颁给陈建玮。（取自互联网）

他也说，担任颁奖人，一定要清楚了解入围者的名字。换言之，就是要好好做功课。李国煌也打趣说与金马影后李心洁在台湾金马奖上携手颁奖时，两人都不要念出得奖者的名字，因为一犯错就会被人肉搜索，结果两人以剪刀石头布做决定。

艾怡良在金曲奖颁奖典礼上闹乌龙后，第一时间在社媒贴文道歉，2日清晨再开直播，一开始就不断重复哭着道歉，一度泣不成声。李国煌认为没有必要对艺人太苛刻：“事情已过。这个错误不是她要的，没有人会要在一个大颁奖典礼上出错。”

身为苦主的陈建玮在台上高EQ态度获赞赏，脸书流量瞬间暴增10倍，让重返歌坛、时隔七年再度入围的他知名度大开，堪称因祸得福。陈建玮过往超狂经历也被网民翻出，他曾获两届金曲台语歌王，而他2000年发表的第一张作品是何润东的歌曲《日久生情》。陈建玮入行已超过20年，从事幕后工作多年，曾和不少大咖歌手包括为林俊杰歌曲《江南》等编曲，也曾与刘德华、王力宏、吴克群、容祖儿、徐怀钰等人合作制作专辑。