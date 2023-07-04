柳胜美《小孩不笨3》演虎妈 拍责骂戏心疼小孩

本地艺人柳胜美凭庄米雪所导的2013年电影《他她他》（3 Peas In A Pod）出道，随后投入短片、电视剧的拍摄，作品包括5频道剧《东陵》（Tanglin）、英语剧“Derek”第二季等，她在导演梁志强如火如荼拍摄中的电影《小孩不笨3》，演出一名虎妈。

一转眼，今年是《他她他》的10周年。记者上一次见到柳胜美是因为《他她他》，10年后因为《小孩不笨3》在本地某小学的旧址拍摄而访问她，她还是一如往昔的甜美、说话还是很温柔，丝毫没有改变，不过打开话匣子，原来她曾经历没什么戏拍的苦日子。

幕后打杂，挨过苦日子

她出道时与庄米雪的公司签约一年，过后是自由身。她说刚出道的前两年还好，最辛苦是她演完《东陵》之后，她说：“是拍了三到四年的长寿剧，有800多集，拍完后，很多人以为我还在拍，都不敢找我演戏。”她说最苦时入不敷出，由于对演戏保有热忱，就决定去打杂找一些工作来糊口：“我当时做过制作助理等等。幕后工作也给了我很多宝贵的经验，我才了解到一部作品的完成很不容易，幕后人员的工作其实也很辛苦。”

她认为艺人最怕被人忘记，幸好很多过去合作的选角导演没有忘记她，又开始找她，她的工作量又回来了。她说：“我还是很幸运，因为有很多贵人的帮助。”

对于想当艺人的年轻人，柳胜美说：“我会叫他们再三思，做这行真的很不容易。他们要有心理准备，也许会面对很多的失败或挫折。”她说一些艺人朋友打算恢复自由身出来独闯时，会询问她的意见，她也老实告诉他们，刚开始会辛苦：“什么都要自己打理，不过却也学习得很多和很快。”

松恒在《小孩不笨3》演出学生。（陈渊庄摄）

与小孩拍戏开心又心痛

柳胜美的华英语都很流利，也曾演出华语剧《虎妈来了》等，她希望接下来也有机会多拍华语剧。她首次与梁志强合作，就演出梁导强势回归的系列电影的《小孩不笨3》，梁志强对她的演技惊艳不已，有点感慨过去多年错过与这名好演员合作。记者转述梁导对她的肯定，柳胜美很感激，连说谢谢。片中演出童星松恒的母亲，是一名不折不扣的虎妈，柳胜美说：“是很有挑战，因为我其实是很喜欢小孩的，不会对小孩凶。”

因为喜欢小孩，她说与小孩拍戏很开心，也认为来自马来西亚的小演员松恒很可爱，她笑着补充：“我拍摄骂小孩的戏时，心都很痛，因为我真的很喜欢小孩。”由于个性温柔，加上目前单身，柳胜美在拿捏虎妈时，会揣摩身边的虎妈朋友，也积极向其他家长讨教“育儿经”，势必要把虎妈中的虎妈，诠释得传神。

《小孩不笨3》预计明年推出。