萧亚轩直播宣告单身 网曝旧爱黄皓已结婚

（综合讯）萧亚轩在2022年金曲奖上宣布将会复出开唱，但一年过去，歌迷纷纷讨论“天后是去哪了”。萧亚轩星期一（7月3日）开直播披露近况，原来她动了髋关节手术，目前还在努力恢复中，更透露现在是单身状态，欢迎大家追她。

萧亚轩在直播中说自己因为练舞练太凶，腿部受损不小，2月才刚做完髋关节手术，现在还在努力恢复当中，要到年底才能再继续跳舞。她还说，这场开刀手术花了12小时，原本不想公开，甚至出门都不使用拐杖硬撑，但还是决定让粉丝知情。提到回归时间，她强调：“我没有不努力，我一直都很努力”，期间忍不住拭泪：“为什么会拖这么久……我不能讲，会想哭，留到演唱会再讲好了。”

而萧亚轩被问到现在身边有没有人照顾时，她坦言自己目前单身，欢迎大家来追求。

旧爱黄皓被爆已婚

巧合的是，萧亚轩刚宣告单身的隔天，星期二（4日）微博上就流传萧亚轩前男友黄皓已在加拿大结婚的消息。她和小15岁的黄皓交往三年多，姐弟恋相当高调，她带男方进入演艺圈发展，一起拍MV、参加实境秀《女儿们的恋爱3》。

两人恋情看似感情稳定，最终仍在2021年7月宣告破局。萧亚轩在IG写下疑似分手文：“双方的想法不太一样，双方都有自己的想法，女方还有自己的梦想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，谢谢你的一切，再见。

黄皓之后并未在演艺圈闯出名堂，今年微博发文地址都显示在加拿大。近日有网民在小红书爆料同事和“萧亚轩前男友”结婚，“他们俩先是邻居，然后就在一起了，最近刚刚领证，没什么八卦，很纯粹的感情，祝福他们”。

随后有网友挖出女方的小红书帐号，该账号从3月开始分享与邻居“高帅小哥哥”交往的故事，文中称男方为“H”，两人去年7月认识，她当时从中国搬到温哥华。据悉，她曾点赞网民提到黄皓名字的评论，结婚后说把这个帐号给男方使用，近期视频还出现疑似黄皓的身影。