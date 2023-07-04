明年1月6日 许绍雄嫁女喜宴赏海景

面对海景，“欢喜哥”许绍雄爱女许惠菁明年1月6日在富丽敦海湾酒店同天注册、办晚宴！

进行注册的场地正是21世纪华丽转身，成为抢手活动场地的红灯码头，据悉，这个在本地具标志性的文化地标，如今已转变成新加坡富丽敦海湾酒店（Fullerton Bay Hotel）抢手的活动场地之一，布置华丽典雅，非常漂亮。

“欢喜哥”嫁女新港两地摆酒，12月16日在香港马会会所注册、办喜宴；2024年的1月6日于布置古色古香的富丽敦海湾酒店注册、晚宴“二合一”，从时间来看，还是“跨年喜事”。

新港两地 宴请众星友

欢喜哥许绍雄的太太龙嬿而受访告诉《新明日报》，会邀请娱乐圈认识几十年的圈内朋友一同分享喜悦，当中也包括新加坡艺人钱昶均、吴岱融以及太太锺淑慧，这些老友记都在受邀名单内。

由于欢喜哥与太太圈内人脉很广，新港两地将各摆30桌，至于花费，龙嬿而还是那句话：“大家开心就好。”

出嫁中式裙褂 杨茜尧推荐

问起爱女婚纱，龙嬿而表示共有八套华丽礼服、具中西款式，有自美国特制运来、也有商家特别赞助，当中婚纱裙摆长达三米，为美满良缘更添梦幻童话色彩，带来长长久久的寓意。

龙嬿而笑说，爱女出嫁时也会穿中式裙褂，“款式非常华丽，还是杨茜尧（前名杨怡）介绍的呢！”

准新娘惠菁被问结婚心情，则笑说：“工作很忙，所以还没有那个快要结婚的感觉！”

“欢喜哥”目前人不在新加坡，疫情松绑之后片约接踵来，他飞中国接拍电影，陆续有两部，除此之外，他也将参与香港重头剧《家族荣耀2》演出，演出对手戏者还有林峰、佘诗曼，“戏”力四射。