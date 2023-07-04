Apple澄清与陈建州“绝无逾矩” 自揭曾被要求全裸试镜

（台北讯）台湾艺人Apple（黄𬀩婷）日前遭网民影射和黑人（陈建州）关系亲密，Apple星期一（7月3日）晚间写下长文为自己发声，澄清与黑人之间“绝无逾矩，没有任何不正常的男女关系”，同时自揭25年前曾遭圈内人性骚扰。

Apple透露，当时她年仅15岁，参加杂志举办的读者模特儿征选活动，“加害者要求我脱掉全身衣物（包括内衣），理由是要检查皮肤状况有无疤痕，甚至当面评论我的身体。这起事件发生于我进入演艺圈之前，当时的我真的以为试镜都是这样。”

Apple透露，这位加害者已经在前阵子的 #MeToo风波中被其他人爆出，而且那名加害者后来身心状况似乎很不稳定。她认为对方已经受到舆论惩罚，所以选择不多说，把这个秘密留在心中自我消化，“因为也不想再让对方无辜的家人承受更多伤害，至今我的初衷仍未改变，请外界不要再将我的事件与其他无关的加害者不实连结。”

而当网民看到“检查皮肤状况有无疤痕”、“已被爆出得到教训、身心状况极不稳定”这两条线索，联想到过去有小模指控遭男星主持人要求脱衣验疤痕，开始猜测对Apple性骚的加害者真实身分，纷纷留言：“很明显”、“身心状况不稳的只有一个人”、“宪哥炮得对”等。

强调与大牙#MeToo事件无关

此外，Apple也强调，和大牙在个人脸书上发文争执，是今年6月14至15日。起因是她私讯询问大牙某一起演艺圈 #MeToo事件，本意是想声援受害女性，殊不知引发后续误会在脸书上隔空交战。

大牙6月27日为她的 #MeToo发声，却开始有网民把两人争执一事套在大牙事件上。Apple说：“在此澄清，请不要再把两件不同的事混为一谈，我与大牙在个人脸书上的争执跟大牙与陈先生的#MeToo事件毫不相干。”