娱乐吃瓜：男人出事人妻遭殃 范玮琪挺黑人被轰 孟耿如代夫发声惹心疼

李妙音

更新 /
更新 / 2023年7月5日 10:02 AM
发布 /
发布 / 2023年7月4日 7:34 PM
黄子佼（左起顺时针）、黑人陈建州、许志安和NONO闯祸，让他们的另一半承受不少压力。（互联网）
黄子佼（左起顺时针）、黑人陈建州、许志安和NONO闯祸，让他们的另一半承受不少压力。（互联网）

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#MeToo风暴摧毁不少昔日形象良好的男艺人，宥胜、黄子佼和NoNo一夜之间变渣男，他们无辜遭波及的妻子有些选择低调神隐，有些出面力挺。演艺圈不时有男艺人翻车，出事的时候身后的女人如何反应备受关注，不发声是否明智？义气相挺会不会越帮越忙？

力挺派：孟耿如、范玮琪、慈惠、郑秀文、Grace（阿翔妻子）、秦绫谦（廖科溢妻子）

“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”这句话在娱乐圈未必适用，因为屈指一算，不少女人都在自己的男人出事后选择力挺。

黄子佼6月19日被网红Zofia爆出在她17岁时强吻她，并拍摄她的私密照，之后她还协助其他六名受害者揭发黄子佼恶行。黄子佼事发后道歉并因情绪不稳而自残，小他19岁的妻子孟耿如将他送院急救。

孟耿如在医院接受媒体访问时说：“会一起面对，一起弥补曾经犯过的错误”，憔悴的模样让人心疼。她在之后发出的声明中写道：“认识佼之后，我知道他非常努力做一个好的人、好的专业艺人、好的丈夫、好的父亲。”但她越是为丈夫说好话，就让人觉得黄子佼没有担当，出了事却选择极端的手段逃避，将妻子推向风口浪尖上，实在是扣分再扣分。

陈建州（黑人）在6月27日被前“黑涩会美眉”周宜霈（大牙）爆料曾意图性骚扰，女艺人郭源元和妖娇也跳出来指控黑人，但他全盘否认并和太太范玮琪一起发声，扬言要控告爆料者

范玮琪29日在社交媒体发声力挺丈夫，“我深深相信丈夫是个正直的人，身正不怕影子斜。我爱的我丈夫，我会用全力守护我的家庭。”郭源元声称被黑人性骚扰两次，其中一次是在范玮琪怀孕期间，被黑人带回家丢上床后又说“这张床不可以”。对此，范玮琪说：“来过我旧家的人都知道，我家只有一张床，没有所谓的另外一张床。”她也斩钉截铁地说怀孕期间只出门五次，其他时间都在家里安胎。

不过她的种种“证词”皆被网民们挖出证据推翻，原本要帮丈夫平反，结果却被一一打枪。更有人揣测她力挺的文字其实是黑人写的，届时若被证实如此，那就太糗了，还不如“沉默是金”。

陈建州和范玮琪发律师声明，向大牙提告。（互联网）

许志安2019年4月16日被爆出和黄心颖在德士内亲热的片段，引爆轰动一时的“安心偷吃事件”。虽然许志安在事后发召开记者会，声泪俱下地道歉忏悔，但形象已经跌落谷底。

郑秀文在两天后表态，引用《圣经》中的内容：“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”作为回应，认为婚姻包含了彼此的错误和原谅，并需要一起经历试炼，“不放弃自己，不放弃对方，互相纠正，互相提点”。

丈夫出轨了，如果妻子都决定原谅他，旁人似乎也就没有资格再说什么，对男方的苛责的声音也就小一些了。郑秀文缓颊之举让许志安在当时免于遭受更猛烈的抨击，只是许志安的演艺事业就此陷入低潮，久久无法翻身。

许志安（左图）为与黄心颖（右图左）出轨召开记者会。（互联网）

沉默派：朱海君、陈宛君（许杰辉妻子）

台湾搞笑艺人NONO在6月20日遭网民揭发曾强吻和试图性侵，他一开始否认指控，随之有网红“小红老师”站出来揭发他的其他罪行21日下午NONO宣布停止所有演艺工作

NONO出事后太太朱海君（知名台语歌手）被拉下水，网民纷纷涌到她的脸书留言，质疑她是否早就知道老公的恶行，指责她也是加害者，朱海君之后关闭留言功能。她由始至终没有针对风波发言或表态，在神隐多日后再次站上舞台表演时一度转身拭泪，情绪明显受影响。

许杰辉是这一波#MeToo风波中最早“出事”的艺人，他6月14日被黄云歆和短今等多名女艺人指控性骚扰并在隔天宣布退出娱乐圈谢罪。他的妻子陈宛君（大提琴老师）年纪小他18岁，面对丈夫身陷性骚扰风暴，她始终没有发声，社群账号也静悄悄，让身边的朋友心疼又担心。

丈夫闹出性丑闻，身为妻子的保持缄默，或许是担心自己说多错多，从“不添乱”的角度出发，或许也是一种支持。但也有另一种可能性：沉默也是一种表态，以无声的抗议来表达立场，既然不愿站在丈夫这一边，那沉默或许就是最大的仁慈。

许杰辉的太太陈宛君在丈夫出事后始终没有发声。（互联网）

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