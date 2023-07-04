娱乐吃瓜：男人出事人妻遭殃 范玮琪挺黑人被轰 孟耿如代夫发声惹心疼

#MeToo风暴摧毁不少昔日形象良好的男艺人，宥胜、黄子佼和NoNo一夜之间变渣男，他们无辜遭波及的妻子有些选择低调神隐，有些出面力挺。演艺圈不时有男艺人翻车，出事的时候身后的女人如何反应备受关注，不发声是否明智？义气相挺会不会越帮越忙？

力挺派：孟耿如、范玮琪、慈惠、郑秀文、Grace（阿翔妻子）、秦绫谦（廖科溢妻子）

“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”这句话在娱乐圈未必适用，因为屈指一算，不少女人都在自己的男人出事后选择力挺。

黄子佼6月19日被网红Zofia爆出在她17岁时强吻她，并拍摄她的私密照，之后她还协助其他六名受害者揭发黄子佼恶行。黄子佼事发后道歉并因情绪不稳而自残，小他19岁的妻子孟耿如将他送院急救。

孟耿如在医院接受媒体访问时说：“会一起面对，一起弥补曾经犯过的错误”，憔悴的模样让人心疼。她在之后发出的声明中写道：“认识佼之后，我知道他非常努力做一个好的人、好的专业艺人、好的丈夫、好的父亲。”但她越是为丈夫说好话，就让人觉得黄子佼没有担当，出了事却选择极端的手段逃避，将妻子推向风口浪尖上，实在是扣分再扣分。

陈建州（黑人）在6月27日被前“黑涩会美眉”周宜霈（大牙）爆料曾意图性骚扰，女艺人郭源元和妖娇也跳出来指控黑人，但他全盘否认并和太太范玮琪一起发声，扬言要控告爆料者。

范玮琪29日在社交媒体发声力挺丈夫，“我深深相信丈夫是个正直的人，身正不怕影子斜。我爱的我丈夫，我会用全力守护我的家庭。”郭源元声称被黑人性骚扰两次，其中一次是在范玮琪怀孕期间，被黑人带回家丢上床后又说“这张床不可以”。对此，范玮琪说：“来过我旧家的人都知道，我家只有一张床，没有所谓的另外一张床。”她也斩钉截铁地说怀孕期间只出门五次，其他时间都在家里安胎。

不过她的种种“证词”皆被网民们挖出证据推翻，原本要帮丈夫平反，结果却被一一打枪。更有人揣测她力挺的文字其实是黑人写的，届时若被证实如此，那就太糗了，还不如“沉默是金”。

陈建州和范玮琪发律师声明，向大牙提告。（互联网）

许志安2019年4月16日被爆出和黄心颖在德士内亲热的片段，引爆轰动一时的“安心偷吃事件”。虽然许志安在事后发召开记者会，声泪俱下地道歉忏悔，但形象已经跌落谷底。

郑秀文在两天后表态，引用《圣经》中的内容：“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”作为回应，认为婚姻包含了彼此的错误和原谅，并需要一起经历试炼，“不放弃自己，不放弃对方，互相纠正，互相提点”。

丈夫出轨了，如果妻子都决定原谅他，旁人似乎也就没有资格再说什么，对男方的苛责的声音也就小一些了。郑秀文缓颊之举让许志安在当时免于遭受更猛烈的抨击，只是许志安的演艺事业就此陷入低潮，久久无法翻身。

许志安（左图）为与黄心颖（右图左）出轨召开记者会。（互联网）

沉默派：朱海君、陈宛君（许杰辉妻子）

台湾搞笑艺人NONO在6月20日遭网民揭发曾强吻和试图性侵，他一开始否认指控，随之有网红“小红老师”站出来揭发他的其他罪行。21日下午NONO宣布停止所有演艺工作。

NONO出事后太太朱海君（知名台语歌手）被拉下水，网民纷纷涌到她的脸书留言，质疑她是否早就知道老公的恶行，指责她也是加害者，朱海君之后关闭留言功能。她由始至终没有针对风波发言或表态，在神隐多日后再次站上舞台表演时一度转身拭泪，情绪明显受影响。

许杰辉是这一波#MeToo风波中最早“出事”的艺人，他6月14日被黄云歆和短今等多名女艺人指控性骚扰，并在隔天宣布退出娱乐圈谢罪。他的妻子陈宛君（大提琴老师）年纪小他18岁，面对丈夫身陷性骚扰风暴，她始终没有发声，社群账号也静悄悄，让身边的朋友心疼又担心。

丈夫闹出性丑闻，身为妻子的保持缄默，或许是担心自己说多错多，从“不添乱”的角度出发，或许也是一种支持。但也有另一种可能性：沉默也是一种表态，以无声的抗议来表达立场，既然不愿站在丈夫这一边，那沉默或许就是最大的仁慈。