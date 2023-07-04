袁咏仪回应选港姐时发哥没投她一票

由香港艺人袁咏仪与“发哥”周润发等人主演的香港电影《别叫我“赌神”》即将公映，发哥在香港跑透透做宣传，在美国度假的袁咏仪则接受了《联合早报》的音频访问，她提到周润发自爆她在选港姐时，他没有投她一票，她带着笑声说：“我觉得发哥是说笑的，我不觉得他没有投我一票。以我所知的香港小姐竞选，应该是比分数的，可能我未必会在他心中是最高分的，但我觉得他不会看走眼的。”

袁咏仪也再次强调自己觉得发哥跟她开玩笑：“他所开的所有玩笑，我都可以接受。”

袁咏仪坦承发哥是她从小到大的偶像，她说：“在我刚入行的时候，有机会认识到发哥，他的待人处事都是很值得我学习的，因为他对任何人，都很真心，而且他会很记得对方的事或名字。我觉得单是记得一个人的名字，已经是很大的一个尊重。”袁咏仪也认为周润发对很多事情，特别在工作上和演戏的时候，他不会因为自己是一个已高高在上的演员，而对别人指手画脚，她分享道：“他会很尊重任何一个人的表演，很善意去看待一些意见，然后让大家去思考，而不会独行独断。”她不觉得周润发倚老卖老，“他不会因为自己是老前辈或者是大哥，就要大家听他的话。发哥另外很吸引人的，是他的笑容，他是靓仔。你见到他，已经是心花怒放了！”

《别叫我“赌神”》的周润发（后）得照顾柯炜林饰演的自闭症儿。（mm2娱乐提供）

《别》刻画调儿郎当的“吹水辉”（周润发 饰演）是赌场常客，输得身无分文。他和好友花叔、肥狗有一家小理发店，但却无法支撑他的赌博费用。有一天，吹水辉的昔日情人李夕（袁咏仪饰）突然出现，要求他照顾两人的儿子李阳（柯炜林饰）一个月，并奉上订金五万港元（约8611新元），事成之后再加五万港元。见钱开眼的吹水辉敷衍了事的接下了褓姆任务，才发现儿子是自闭症患者。原以为可以赚轻松快钱，但玩世不恭，且早已习惯独居的吹水辉完全无法应付这儿子的特殊需求。李阳的情绪一天天的逼向极限，父子俩的关系日趋紧绷。

在片中是含辛茹苦的母亲，袁咏仪说：“其实很久之前有接触过一些可能智力有问题或一些自闭症的小孩，我觉得需要比较多时间去理解或照顾他们。可能我自己是妈妈，发现时间对很多小朋友来说很重要，陪伴他们或者有耐心教导他们，不论是否有没有问题的小朋友，都需要时间。”

谈到与角色相似的地方，袁咏仪认为自己也是一个很有主见的妈妈，她说：“如果我决定了或者对一人失望了，在死心的时候，我会选择离开，而去靠自己。这次诠释的角色，是因为她有病，要把孩子托付给孩子的父亲。我如果要做一些事或要交托别人去做一些事，都会先去做一些调查，究竟这个人靠不靠谱。”

谈到现实中男人如果吃喝嫖赌，她觉得非常恐怖：“我从小或者在选男友或者是终身伴侣时，会考虑他没有这几样恶习。我现在教自己的儿子时，也会告诉他，这世界有很多事情可以去看、去试，但这几件事最好就别碰也别试。”

片中的袁咏仪虽有个高大的儿子，但感觉她从出道到现在，似乎就是“冻龄”，她说：“我没有秘诀，只觉得不同的年龄有不同的味道，尽量不要去做一些逆龄的事，反而随着时间的路去，可能是一个最好的保鲜和优雅地老去的方式。”

发哥在香港宣传《我》时，说袁咏仪喜欢去逛街购物而不是与他一起去爬山，袁咏仪说：“我与发哥不只走过一两次山，不过发哥比较早活动，我晚上太多东西要做，所以很多时候都无法参与。”她说很喜爬山，而从小到大最喜欢的运动是跑步，她说：“但现在做这些运动就要看天气和时间。”

袁咏仪接受本报访问时，正在美国度假，她说：“最难忘是陪小朋友去暑假营，这次是他离开我们最久的时间。希望他完成这几个星期的露营后，变成一个更加成熟、更长大的孩子。我希望他可以学到多跟人相处和一些新知识。”

《别叫我“赌神”》7月6日将在新加坡公映。