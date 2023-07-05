不被恶言打倒 大码女星能量加码

林茜茜、郑荔分和郑盈盈都不是典型的“高瘦美”女星。大尺码的外形虽然抢镜，却也可能成为她们演艺事业上的绊脚石，令她们承受不少冷嘲热讽。所幸她们都遇上伯乐，愿意给她们机会一展才华，用灿烂的笑容、充沛的能量感染观众。

无论是外形上或者所散发出来的能量，她们都是你我无法忽视的存在。本地娱乐圈三位大尺码女艺人林茜茜、郑荔分和郑盈盈是荧幕和舞台上的开心果，但开朗的背后有着大家看不到的伤痕和努力。这些年来难听的话没少听，她们是如何练就强心脏，让自己在这个讲究“高瘦美”的娱乐圈立足？



林茜茜：为大尺码女生创造一把声音林茜茜是童星出身，7岁那年参加安培哪卡拉OK歌唱比赛，获得冠军后录过两张专辑。11岁时因为要准备小六会考，她主动跟妈妈要求暂停表演。重新回到娱乐圈后她断断续续地接演一些小角色，还被发掘当了模特儿，再后来渐渐转型成谐星，近年来不时参与电视剧和综艺节目的演出。

采访这天，林茜茜穿了一身亮丽的紫色，头上扎起可爱的“春丽头”，远远就让人认出，灿烂的笑容很富感染力。访问一开始，她就笃定地说：“我想为大尺码界的女生创造一把声音。”谁会想到这般自信的她念书时期曾遭受霸凌，时至今日仍承受着某些程度的歧视。