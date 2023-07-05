红头巾故事励志 央视收视率飙升



近年中国的女性题材剧大爆发，带出不同年龄层女性面对的危机与痛点，不过随着女性题材剧涌现，不少作品日趋套路化。由戴向宇和肖燕主演的《南洋女儿情》（简称《女儿情》）讲述以红头巾为代表的华人女性在星洲异乡的奋斗史，在千篇一律的女性题材剧中，让不少中国观众眼前一亮。

《女儿情》6月20日在央视八套的电视剧频道首播之后，收视率一路飙升，根据中国国家广播电视总局“中国视听大数据”，第一至第八集收视率为1.35％，首周于央视和卫视台综合榜上的排名仅次于《梦中的那片海》《熟年》，排名第三。

40集的《女儿情》由中国版《小娘惹》原班人马出品，郭靖宇担任监制，洪荣狄担任故事人，郭世民出任总导演，《灵魂摆渡》编剧小吉祥天执笔。故事讲述三水女孩欧阳天晴（肖燕饰）、何小婵（赵菁饰）1930年代随同乡到南洋当红头巾，先后结识了家庭教师白薇（蔡卓音饰）、女神酒店东家兼星洲最神秘的白天女南兰（岳丽娜饰），身份悬殊和性格各异的四人一同面对各自多舛的命运，自立自强携手并进，以女性魅力镌刻一幅南洋风情画卷。