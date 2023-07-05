修杰楷回应黄子佼爆料：还有人比我们更无辜

（台北讯）修杰楷7月3日出席保养品“爱小孩”画室开幕公益活动。近期演艺圈纷扰多，提到近日黄子佼开地图炮狂射多名艺人，无意间爆出一名“姓贾”女艺人主动追求后又搞消失，该名女星被指是贾静雯，被问是否关心老婆，修杰楷笑称只字未提。是否觉得无辜？他则直言：“没资格讲我们是无辜，还有人比我们更无辜，很多的情况都不是我们想看到的。”对于演艺圈性骚事件，他坦言：“事情来得很突然，资讯量太大了，希望大家一切都好，不要影响太多。”

黑人陈建州也遭爆料性骚，修杰楷表示看到新闻时也是一头雾水，觉得标题很耸动，但他没看内文，所以也无法说什么。对于和黑人的交情，他透露私下在球场会碰到，最近一次是两三个月前看篮球比赛遇到；过去两家的小孩曾上过同一所学校，8岁女儿咘咘上小学后，因不同学校，彼此就很少交集了。

演艺圈虽纷扰不断，但也有喜事，日前萧敬腾向经纪人求婚，修杰楷、贾静雯夫妻也在场。修杰楷笑称赴约之前就知道萧敬腾要求婚，但说好一定要保密。现场萧敬腾一直哭，令他感动得也频掉泪，而萧敬腾求婚戒13克拉，令贾静雯当场惊叹。被问及此事，修杰楷笑说这个门槛有点高了，“1.33（克拉）我还可以买，好险我结婚了”，并称萧求婚当天，修杰楷“预防性地先搀扶”老婆，没想到贾静雯被指喝茫，他为老婆抱屈：“她真的很无辜，连妈妈都来关心她是不是喝多了。”