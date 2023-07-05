王力宏李靓蕾美国离婚获准

（台北讯）王力宏和李靓蕾2021年闹婚变，离婚官司从美国打到台湾，日前美国部分告一段落，《镜周刊》报道，美国纽约法庭判定两人离婚获准，而依美国法律规定，王力宏是提诉离婚的原告，因此必须负担对方律师的诉讼费用，粗估破百万台币（约4.3万新元）。

对此，李靓蕾的律师回应：“美国法院经审理后裁定，王先生作为过错方，必须赔偿李小姐因他的过错而产生的诉讼律师费用，并不是如某周刊报道，因为王先生是原告，所以才须要负担律师费用。”（更新）王力宏的律师发声明反驳：“很遗憾有人一直将过错全部推给他方。王力宏先生在纽约法院提起离婚获准，法院并无认定王力宏先生在离婚事由上有任何过错，而是基于合法离婚协议书判准，王力宏非常感谢美国法院成全，终于结束与李小姐在婚姻上的纷扰。”声明中也指出李靓蕾依离婚协议书已经取得庞大财产，后续又于美国诉讼中另外要求逾千万美金，导致审理时间不断拖长，而李靓蕾的请求均遭纽约法院驳回。

美国离婚获准后，双方战场移至台湾。上周三（6月28日）上午，王力宏和李靓蕾被目击现身新北市新店家事法庭，结束庭讯后，王力宏被媒体问到“两人是否已有共识”，他仅回应“谢谢”便上车，李静蕾则保持沉默，但表情可看出仍有不满。

李靓蕾日前开设播客（Podcast）节目，首集即谈到婚姻低潮，表示自己一年来面对美国与台湾的官司同时进行，白天除了工作和学习课程，又要准备打官司的资料，为的就是半夜4点透过网络开庭，回首那段时间蛮难熬的。她说：“都没办法睡觉，那一天早上收到一封信，说我在美国的官司胜诉，我其实情绪很激动，需要大哭、尖叫一场，那时候我的灵魂已经出窍到厕所，很须要放声大哭，就是很需要空间释放我情绪。”

当时王力宏的律师回应：“法律讲的是事实，不是感觉。针对李小姐Podcast说美国胜诉，之前王力宏先生已经透过律师说明是因为管辖权的原因移回台湾审理，没有所谓‘胜诉确定’事宜。对于李小姐自我感觉胜诉，我方无从评论。希望李小姐可以遵守台湾法院裁定并如实履行即可。”