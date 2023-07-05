不参加《浪姐》 袁咏仪自嘲五音不全

老公张智霖挑战《荆哥》，靓靓袁咏仪不参加《乘风》（即《浪姐》），自嘲：“四肢不协调，五音不全，不要自曝其短！”

跟袁咏仪做过几次访问，她说话坦率直接，张智霖凭《披荆斩棘的哥哥》人气翻红，靓靓（袁的昵称）被问会否也去尝试女星竞技节目《乘风》？

她表示自己偏爱“吃喝玩乐的综艺节目”，声音略带沙哑的靓靓说：“我自问没有这个技能去参加《乘风破浪的姐姐》，四肢不协调，而且五音不全，千万不要将自己的短处暴露人前。”

频频被港媒捕获逛商场买名牌，袁咏仪被发哥周润发揶揄她最大的“运动”就是逛街。

袁咏仪闻言笑起来：“呵呵，我并不是那么喜爱逛街的人啦，我喜欢宅在家追剧，只是一逛商场，时间就比较长。”

等了发哥30多年

接拍温情新片《别叫我赌神》与发哥合作，她像个粉丝般惊呼：“我等这个机会等了30多年！”

在《别》中与发哥饰演分手情侣，但戏外，袁咏仪从发哥身上学到了专业精神、待人处事那种无微不至的态度，“眼见很多同行因为资历深，已不是那么容易跟对手配合，但发哥不是，他接受所有意见，尊重导演，就算他有什么意见，都会先提出来商量。”

言下之意，发哥不显摆地位，倚老卖老，令靓靓对他更添尊重。

没赞成或反对爱儿进娱乐圈

在《别》片中，袁咏仪需照顾自闭儿子（柯炜林饰演），提起柯炜林，袁咏仪赞他：“很乖很有礼貌、很虚心，有些新人即使有机会也不懂得去珍惜，但他（柯炜林）很用心，对角色拿捏得很不错。”

袁咏仪认为自闭儿需要更多时间的陪伴与关注，她提到自己的儿子魔童（张慕童）：“我的儿子会跟我斗嘴，又处于少年反叛期，但只要你多花点时间、找对机会跟他沟通，他也会敞开心门说心事，自闭儿也一样。”

16岁的魔童被港媒赞叹美少年初长成，袁咏仪笑说：“他只不过是普通小朋友”，不觉得儿子有多出众，那会否赞成爱儿进入娱乐圈？

“没有赞成或反对，我当年要进娱乐圈家人同样也反对，得看自己有没有能力、适不适合，做什么都要对得起自己，等他再长大一点才决定吧。”

“新加坡就像我第二个家”

年过50岁的袁咏仪看上去依然冻龄苗条，身材嘛，她自嘲“遮得好”，至于美丽秘诀，她说：“饮食要节制、适量运动，还有尽量让自己开心，不让烦恼摆在心里太久，这会令女人显得老。”

外界都赞张智霖是“爱妻号”，袁咏仪不讳言：“以前经常会想究竟是他爱我多、还是我爱他多一点？其实久了两个人相处最重要是坦诚、信任，自己也需要与时并进，不要扯老公后腿。”

来到中年阶段，袁咏仪有感演出机会已非那么多，她也不再像以前拼命想工作，宁可把重心摆在家庭上。

好奇袁咏仪私底下经常来新加坡吗？爱吃什么狮城美食？

她透露：“在我儿子八岁至11岁那个阶段，新加坡就像我第二个家！因为一年会飞去几次，在新加坡也有不少朋友，最爱吃的就是班兰蛋糕，每次回港都扫很多（班兰蛋糕）回去，然后就是辣椒螃蟹，酱料做得太好吃了！”

在《别》片中，袁咏仪需照顾由柯炜林（左）饰演的自闭儿，袁咏仪也首度与发哥合作，《别》明天本地放映。（取自网络）

发哥确诊冠病

为了宣传《别叫我赌神》，发哥一直马不停蹄，但星期二（7月4日）他确诊了，表示：“这两天觉得不舒服，现在确诊了，暂时无法跟观众见面。”

发哥还承诺，康复了就重出（香港）戏院，还祝粉丝身体健康，非常暖心。

袁咏仪接拍温情新片《别叫我赌神》。