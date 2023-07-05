Taylor Swift新加坡演唱会预售门票3小时卖光

一票难求！美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）的新加坡演唱会，10分钟发出100万张排队号码，而黄牛票也炒高至4倍 。据早报记者观察，7月5日中午开卖的预售门票已在3小时内已售完！

泰勒丝的“The Eras Tour”演唱会星期三（7月5日）中午先公开给大华银行（UOB）卡的会员购票，结果到了中午12点10分，售票单位已发出了100万张的排队号码。此外，在互联网平台Carousell上，泰勒丝的演唱会348元的门票，竟被炒高至四倍，叫价1500元，让人咋舌。

泰勒丝原本宣布2024年3月2日至4日在国家体育场连唱三晚，门票预计7月7日公开发售。新加坡是这场巡回演唱会东南亚唯一一站，也是继日本东京之后亚洲的第二站。由于反应太热烈，首三场的门票还未公开发售，主办单位已宣布再加3月7至9日三场演出，估计约30万张门票将被一扫而空。7月5日先公开给大华银行卡的会员购票，中午12点开卖以前售票网站一度瘫痪，可见这名美国天后非比寻常的魅力。

据《联合早报》早前的报道，歌迷为了能优先购买演唱会门票而申请大华银行信用卡，每日平均申请量比平时高出45%。大华银行7月4日公布的最新数据显示，泰勒丝在新加坡的演唱会日期公布后的一周，也就是在6月21日至27日之间，银行接到的信用卡日均申请量比6月1日至20日的日均申请量多45%，转账卡申请则大涨接近130%。申请者来自新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南，其中大约52%是女性。

泰勒丝演唱会由新加坡滨海湾金沙（MBS）呈献，并获得新加坡旅游局支持。《联合早报》5日下午联系泰勒丝新加坡演唱会的促销公司AEG Presents Asia以查询售出多少票、主办单位是否会再增场？主办单位目前为止还未回应。