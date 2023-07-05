直播带货被酸 李立群：赚钱不丢人

（综合讯）71岁台湾资深艺人李立群近年到中国大陆发展演艺事业，2023年6月确诊冠病，肺部感染，须住院观察治疗。他的妻子也染疫，但症状轻微，因此居家休息。李立群住院五天后康复，和太太回台休养，并持续更新抖音分享近况。

李立群在疫情期间玩抖音累积高人气，凭着这股气势，近日康复后再度飞大陆做直播带货。到大陆学直播带货，他感叹“活到老学到老”、“隔行如隔山”，仍须不断努力充实新知，还直言这是另一个境界。他预告接下来几天会继续开播，时间还会拉长到一次五小时，“老头儿站不站得住都还不知道，顺其自然绝不做勉强的事情……可以撑到底的话我一定。”

李立群愿意学习和尝试，大批大陆网民却泼他冷水，留言，“如果直播带货我就取关（取消关注），希望演员还是坚持初心做好演艺事业”、“早就猜到了（指他会直播带货），只是没想到这么快”。

更有人说：“一直看你的视频，哀，最终还是逃不过赚钱。”这则留言钓出李立群亲回：“赚钱不丢人，坑人害人不好好花钱就丢人了。放心，老头做事心中有度的。”

也有网民替李立群说话，“直播带货也是事业，体验自己价值，不然空有900万粉丝”、“70多岁了还在努力赚钱，年轻人还有什么资格不努力呢”、“明星也是人，也要生活，卖点货只要是正品，未尝不可”。