李玟惊传过世 亲姐姐发文证实噩耗

（综合讯）天后李玟（CoCo）惊传过世，她的姐姐李思林刚刚在脸书发布噩耗，透露李玟患上抑郁症，长时间与病魔抗争，7月2日（星期日）在家中轻生，送院后一直昏迷，今天（7月5日）离世，得年48岁。

李玟今年2月才入院，在香港的医院进行骨盆及大腿手术，要治疗腿部旧疾，粉丝期待她健康回归，没想到如今传出噩耗。

李思林脸书如下：

致所有爱护CoCo李玟的歌迷和朋友们：

我们怀着极度哀伤的心情，告诉大家一个悲痛的消息：CoCo于数年前不幸患上了抑郁症，经过长时间与病魔抗争，可惜近日病情急转直下，于7月2日在家中轻生，送院后一直昏迷，经医院团队努力抢救及治疗，最终于7月5日返魂乏术，与世长辞。

2023年本应是CoCo出道30周年，29年来她除了用劲歌热舞带给我们无尽快乐与惊喜外，更努力地为华人歌手在国际歌坛开拓一片新天地，一直全力以赴为华人发光发亮，我们为她感到自豪。

作为CoCo的家人，我们非常感恩和荣幸有一位这么优秀、杰出的妹妹，感恩上天赐给我们一位这么善良的天使，希望现在她去了更快乐的地方，不再受抑郁症煎熬；相信上天一定会给她一个最好的安排！现在，我们最大的责任就是好好照顾年迈的母亲，希望大家多为这位老人家祈福同时也给我们时间和私人空间去疗伤！

最后，再次感谢医护人员全程尽心尽力的抢救及照顾。同时希望大家除了怀念CoCo，更希望你们分享她那标志的灿烂笑容、真诚待人及传递善良爱心给你们身边每一位，延续CoCo的心愿－让所有在她身边的人感受到她的爱和快乐。

CoCo在世间尽管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078